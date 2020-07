Annenhvert år siden 2002 har Ruralis presentert undersøkelsen "Trender i norsk landbruk". Årets foreløpige undersøkelse viser stor forskjell mellom bøndene. Mens 35 prosent oppgir at inntekten har utviklet seg negativt de siste fem årene, opplyser 29 prosent om positiv inntektsutvikling. De foreløpige undersøkelsene for inneværende år viser altså at nesten to av fem bønder tror de kommer til å tjene mindre penger de neste fem årene.

Tallene som Budsjettnemnda for jordbruket la fram i vår viste at inntekten i jordbruket gikk kraftig ned fra 2018 til 2019, og sammenlignet med 2015 står bondeinntekten stedet hvil. Sammen med økte kostnader for innsatsfaktorene i gårdsdriften, gir det mindre penger på konto.

En av tre tror inntekten vil være uendret de neste årene, mens bare en av fem tror inntekten vil bedre seg. Det er også mer optimisme å spore blant de yngre bøndene enn hos de eldre, og ikke overraskende ser investeringsoptimismen ut til å være større blant yngre bønder.

Det må understrekes at svarene til årets "Trender i norsk landbruk" ble hentet inn før koronaepidemien traff landet vårt. Og det er uansett for tidlig å konkludere med hvordan bondeinntekten blir for inneværende år, til tross for at det som følge av stengte grenser, blant annet, er solgt mer norsk mat første halvår. Prognosene som Budsjettnemnda la fram i slutten av juni viser en mulig inntektsvekst for 2020 på 59.400 kroner per årsverk. Om det skulle vise seg å bli bli fasiten, så vitner det uansett en svært moderat utvikling fra 2015.

Det siste halvåret har etterspørselen etter norsk mat og drikke i dagligvarebutikkene økt. Når Kiwi-kjøpmann Tomas Halvorsen i Halden forteller om en salgsvekst på 75 prosent de siste månedene, avslører det hvor store verdier som går tapt gjennom handelslekkasjen til Sverige. Lekkasjen utgjør anslagsvis 16 milliarder kroner som går tapt i verdikjeden for norsk mat. Det påvirker også bondeøkonomien.

Den økte etterspørselen, i tillegg til at Tines Jarlsberg-ysteri i Irland har hatt oppstartsproblemer, innebærer at norske melkebønder også har fått større melkekvoter enn det de lå an til ved årsskiftet. Men det er uansett slutt på eksportstøtten til Jarlsberg-osten i år. Osteproduksjonen i Irland vil gå for fullt på et tidspunkt. Om norske forbrukere fortsetter å prioritere norske varer kjøpt i Norge når grensen til Sverige åpnes helt, er derimot høyst usikkert.

Hvordan lavkonjunkturen som noen spår vil vare til 2023 kommer til å påvirke landbruket, vites heller ikke nå. En av tre bønder henter over halvparten av inntekten fra selve gårdsdriften. Den lave inntekten i jordbruket gjør at mange bønder har jobb utenfor gårdsbruket, eller er avhengig av tilleggsnæringer til jordbruket.