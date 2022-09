Norge er truet. Nordsjøen må forsvares.

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Eksplosjonene ved de russisk/tyske gassrørledningene Northstream 1 og 2 var ikke naturlige, eller resultat av feil eller ulykker. De ble avsatt med vilje.

Det er den sikkerhetspolitiske tolkningen av gasslekkasjene som nå skaper ringer i Nordsjøen - og i norsk og europeisk sikkerhet. Det er også tolkningen til svenske og danske myndigheter.

Hendelsene skjedde samme dag som Baltic Pipe, gassrørledningen fra Norge via Danmark til Polen, åpnet. Det kan være tilfeldig.

Det kan også være en bevisst fiendtlig og timet handling fra Putins regime. Russernes tap ved å droppe gasseksport til Europa er i stor grad tatt ut allerede. Å sprenge sin egen gassledning har den russiske oppside at det kan skape frykt og uro i Europa.

Uansett hvem som sprengte gassrørledningene i Østersjøen, har handlingen flyttet søkelyset ut i Nordsjøen. Her flyter gassen som må til for å holde Europa varmt i vinter.

Siden i sommer har operatører på norsk sokkel rapportert til Petroleumstilsynet om økt droneaktivitet rundt sine installasjoner. I midten av september møttes embetsverket i flere departementer for å diskutere «risiko knyttet til sikkerhetstruende maritim aktivitet», melder DN onsdag.

Olje- og energiminister Terje Lien Aaslands første reaksjon på eksplosjonene i Nordsjøen var at sikkerhet på installasjonene i Nordsjøen er operatørenes ansvar. Det er riktig, men denne infrastrukturen er i tillegg viktig både for norsk og europeisk sikkerhet. Den må forsvares som sådan.

Norge er avhengig av undervanns infrastruktur, for kommunikasjon og transport av fossil og fornybar energi. I 2021 skrev norsk etterretningstjeneste at "Det er svært vanskelig å beskytte kablene og andre vitale undervannsinstallasjoner, blant annet til olje- og gassektoren, mot sabotasje».

Hendelsene i Østersjøen har flyttet krigen i Europa nærmere Norge. Vi må trappe opp sikringen av norsk territorium.

Russiske fartøy får fortsatt anløpe norske havner - og seile nær norske olje- og gassinstallasjoner. Vi tar det for gitt at dette vil være del av en sikkerhetspolitisk diskusjonen framover.

Nato vurderer nå om et anslag mot kritisk infrastruktur til og mellom Nato-land kan ses som et angrep som utløser forsvarsalliansens artikkel 5 - om at alliansen er under angrep.

Like naturlig bør det være for Norge og våre alliansepartnere å trappe opp det militære nærværet ved infrastrukturen til og på norsk sokkel. Det vil øke sikkerheten, samtidig som en eventuell aggressor vil måtte påregne et svar fra et samlet Nato.