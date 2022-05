Norge bør støtte Assange

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Britiske myndigheter behandler Wikileaks-grunnlegger Julian Assange som en terrorist. Assange er isolert i høysikkerhetsfengselet Belmarsh. Det er både uverdig og skremmende. Assange er allerede hardt straffet og kraftig nedbrutt.

Hva er Assanges "forbrytelse"? I 2010 spredte nettstedet Wikileaks hemmeligstemplede papirer om krigene som USA og landets allierte førte i Irak og Afghanistan. I samarbeid med aviser som New York Times, Der Spiegel, El Pais og Le Monde, som alle benyttet seg av de hemmelige dokumentene fra den amerikanske hæren. Chelsea Manning, som var etterretningsanalytiker for den amerikanske hæren i Irak, ga Wikileaks tilgang til dokumentene.

Dokumentene avslørte systematisk tortur og andre krigsforbrytelser. Handlinger som "har gjort Irak og Afghanistan til et arnested for terrorisme", ifølge Eva Joly i Aftenposten i 2020.

Obama-administrasjonen konkluderte med at Julian Assange ikke kunne tiltales uten at New York Times og andre aviser som hadde brukt dokumentene, også ble stilt for retten. Det ønsket ikke president Barack Obama. Inngrepet i ytringsfriheten og pressefriheten ble for stort.

Men Donald Trump manglet slike skrupler, og begjærte utlevering av Assange. President Joe Biden opprettholder begjæringen. Dersom britene utleverer Assange, som anklages for spionasje, risikerer han 175 års fengsel.

Vi kan slutte oss til Eva Jolys ord i Dag og Tid: "At Assange har publisert noko USA ikkje likar, er ikkje eit lovbrot i Europa". For hva blir konsekvensene dersom det aksepteres at Storbritannia utleverer en australsk statsborger til USA, for å bli tiltalt for spionasje etter å ha formidlet informasjon som en rekke store aviser har brukt og videreformidlet?

Det nærliggende svaret er en svekkelse av rettsikkerheten, ytringsfriheten og det demokratiet Europa ellers i stor grad står sammen om. Ikke minst i den unisone og sterke fordømmelsen av president Vladimir Putins grusomme angrep på Ukraina.

I disse dager er det opp til den britiske regjeringa og innenriksminister Priti Patel å avgjøre Assanges videre skjebne.

Britene ser ut til å sette yringsfrihet opp mot "hensynet til rikets sikkerhet". Det er en foruroligende feilkobling. Og, som kommentator Harald Stanghelle skrev i Aftenposten torsdag: "Når disse to samfunnsverdiene er på kollisjonskurs, trumfer oftest sikkerhetstenkingen den frie journalistikken".

Det er ingen motsetning mellom ytringsfrihet og borgernes sikkerhet. Tvert imot. Ytringsfriheten er en forutsetning for borgernes sikkerhet, og for demokratiet.

Nå har den norske regjeringa god anledning og god grunn til å vise at Norge står opp for ytringsfriheten, også når den trues av Storbitannia og USA. Statsminister Støre bør ta kontakt med sin britiske kollega, statsminister Boris Johnson, så snart som mulig.