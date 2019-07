Det er gode grunner til å ta minst ett skritt videre på veien mot bygging av Nord-Norgebanen. Regjeringa bør starte med å ta forslaget om jernbane til vår nordligste landsdel på alvor, og legge bort nedlatenheten.

I et innlegg i Nationen tirsdag, argumenterer Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant og nestleder i SV, grundig for Nord-Norgebanen. – Også på en måte som burde appellere til statsminister Erna Solberg (H): «Regjeringen forventer selv en vekst innen sjømat på fem hundre prosent de neste tiårene. Det meste vil komme i nord. Men infrastrukturen er ikke i nærheten av å takle dette. Tusenvis av semitrailere fulle av fisk og fôr skaper livsfarlige situasjoner for folk og kverner i stykker veiene som ikke er bygd for trykket. Dessuten forsinker veitransport millioner av tonn fisk på sin ferd mot markedene, og verdifulle eksportverdier går tapt.»

Under et debattmøte i vår spurte iTromsøs politiske redaktør, Martin Lægland, statsministeren når toget ville komme nordover. Erna Solberg svarte med at «dere er litt gammeldagse når det gjelder dette». Deretter lekset hun opp om at det er for få folk i Nord-Norge til at regjeringa kan bruke penger på tog. Nordlendingene kunne heller bruke førerløse semitrailere, mente statsministeren.

En meningsmåling i regi av avisa Nordlys viste at 76 prosent av nordlendingene vil ha Nord-Norgebane så snart som mulig.

Torgeir Knag Fylkesnes tolker «Erna Solbergs fnysing av Nord-Norgebanen» som «selve symbolet på regjeringens manglende forståelse for grønt skifte og distriktssatsing». En tolkning det er enkelt å ha forståelse for, ikke minst på bakgrunn av at statsministeren foretrekker – og anbefaler – tungtransport på veiene framfor jernbanesatsing. Med tanke på utslippene og grønt skifte – hvem er da mest gammeldags?

Bygging av Nord-Norgebanen vil innebære at folk får et alternativ til fly til Tromsø og Kirkenes. Gods kan fraktes på skinner framfor på trailere på overbelastede veier. Utslipp kuttes, og næringslivet får nye muligheter. Og hva vil banen bety for turismen i nord? «Ta toget til nordlyset!»

Det er en historisk tabbe av regjeringa å unnlate å investere i distriktene, der de rike naturressursene og næringsmulighetene finnes. Den blå regjeringas sentraliseringspolitikk fremmer ikke det grønne skiftet. Tvert imot.

«Nordlendingene er møkk lei av å bli neglisjert når de store strategiene legges», skriver Fylkesnes. Vi kan dessverre ikke se bort fra at både Fylkesnes og andre nordlendinger taler for statsministerens og regjeringas døve ører. Desto viktigere er det at flere partier enn SV i den rødgrønne opposisjonen tar Nord-Norgebanen på alvor.

