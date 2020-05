Denne uken kom valglovutvalget endelig med sin innstilling til nye valgdistrikter. Innstillingen til flertallet – om å beholde dagens 19 valgdistrikter – er nok et slag mot en av regjeringens store prestisjereformer; regionreformen.

Flertallet peker på at dagens valgdistrikter har eksistert siden 1952, at de fungerer godt og at både Sverige og Danmark har valgdistriktet som ikke sammenfaller med regiongrensene. Flertallet mener også det ikke bør by på særlig store problemer å avholde valg som ikke følger fylkesgrensene.

Utvalget, som ble satt ned i 2017, har levert et godt grunnlag for debatt om valgordningene. Selv om statsminister Erna Solberg har advart mot valgdistrikter som ikke følger de nye fylkene, har utvalget levert et selvstendig grunnlag til hvorfor Solbergs standpunkt ikke bør følges.

At et flertall har vært innstilt på å opprettholde dagens valgdistrikter har vært kjent en stund. Det er fornuftig å holde på dagens distrikter, som Sogn og Fjordane, Finnmark og Hedmark, av flere årsaker. De nye fylkene ble til dels til gjennom politisk hestehandel og tvangssammenslåing. Flere nye fylker har heller ikke særlig stor oppslutning hos innbyggerne. De nye fylkene utgjør også såpass store regioner at det ville bli utfordrende å sikre en god nok representasjon.

I et fylke som Viken vil det i valg fort bli kjøttvekta som rår, både når det gjelder sammensetning av partilistene og ved valgene. Viken alene utgjør med sine 1,2 millioner innbyggere over en femtedel av innbyggerne i Norge. Det må kjennes som nok et tilbakeslag for regjeringen, når utvalget mener at Viken blir for stort som valgdistrikt. Noen av de nye fylkene kan også bli oppløst, om det er flertall for det etter stortingsvalget neste år. Det taler også for å holde på dagens valgdistrikter.

Det som derimot ikke er så bra, er at valglovutvalget foreslår å svekke representasjonen fra Nord-Norge. Finnmark og Nordland skal miste ett mandat hver, som så skal gis til Vestfold og Akershus. Argumentasjonen fra utvalget er folketallet; det står færre stemmer bak en representant fra et fylke med få innbyggere enn et fylke med mange innbyggere.

At Norge har hatt en aktiv distriktspolitikk i flere tiår, og et system der distriktene også er representert på Stortinget, har vært en suksess i vår demokratiske modell. Det er store avstander i Norge, og internt i fylker som Nordland og Finnmark. Å svekke Nord-Norges representasjon på Stortinget, er en svært dårlig idé, særlig i lys av de mange reformene som har skapt sentralisering av Norge.