Nødvendige svinetiltak

Brennpunkt-dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter" avdekket flere tilfeller av grove brudd på dyrevelferdsloven i norsk svineproduksjon. Landbruksminister Olaug Bollestad kalte torsdag aktørene i svinenæringa inn til oppvaskmøte.

Møtet resulterte i nye tiltak for å bedre dyrevelferden i svineproduksjonen:

• Det allerede etablerte dyrevelferdsprogrammet for svin forskriftsfestes. Det innebærer at programmet blir obligatorisk for alle svineprodusenter.

• Kompetansen hos bonden skal styrkes ved å innføre obligatorisk kompetansekrav i dyrevelferd.

• Slakteriene skal melde fra til Mattilsynet når en bonde får økonomisk trekk på grunn av at kravene i programmet ikke overholdes.

• Det skal ikke være mulig å levere dyr til andre slakterier, dersom et slakteri avslutter samarbeidet med bønder med dårlig dyrevelferd.

Videre blir det innført kameraovervåking i slakteriene. Kompetansen til veterinærene som deltar i dyrevelferdsprogrammet skal styrkes. Data som blir innhentet i programmet, samt opplysninger fra Mattilsynets eksisterende kontroller på slakteriene, skal systematiseres for å skaffe bedre oversikt over hvordan dyrevelferden i svinenæringen utvikler seg.

I sum skal disse strakstiltakene, samt en klargjøring av regelverket for avliving av svin, styrke dyrevelferden i næringa. I tillegg har landbruksministeren bedt svinenæringa komme med forslag til ytterligere tiltak innen 1. september.

Opptakene som ble vist i Brennpunkt-dokumentaren ble tatt opp i årene 2013 til 2016. I mellomtiden ble dyrevelferdsprogrammet innført som en frivillig ordning. Dyrevelferdsprogrammet kom i kjølvannet av Mattilsynets omfattende tilsynskampanje i Rogaland, som avdekket at det var betydelige dyrevelferdsproblemer i slaktegrisproduksjonen.

Det er derfor grunn til å tro at situasjonen i svinenæringa i dag er bedre enn det som ble skildret i Brennpunkt-programmet. Likevel er disse nye tiltakene, samt forsterkingen av det allerede eksisterende dyrevelferdsprogrammet helt nødvendige for å gjenopprette tilliten til næringa.

Trygg mat og god dyrevelferd er en av premissene for en landbrukspolitikk som legger til rette for matproduksjon som er mer kostnadskrevende i Norge enn i andre land. Dersom næringa svikter på dyrevelferd, kan det få negative konsekvenser for oppslutningen om støtteordningene til norsk matproduksjon.

Innsatsen for å styrke dyrevelferden må være troverdig og etterprøvbar. Svineprodusentene må dokumentere god dyrevelferd. Tiltakene som lansert onsdag er en god start.

