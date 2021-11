Nødvendige penger til nødvendig omsorg

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

"Vi kjem ikkje utanom å skjere ned på tilbodet til dei menneska det gjeld, og resten må vi ta frå eldre og ungar", sa ordfører for Bygdelista i Hamar, Einar Busterud til Klassekampen i 2018.

Han beregnet 20 millioner kroner mindre å rutte med på kommunebudsjettet etter at Erna Solbergs regjering – som de har foreslått de siste sju årene – kuttet i tilskuddsordningen som overfører penger fra staten til kommunene for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

Én konsekvens er at det blir mindre til dem som trenger det aller mest: pleietrengende trafikkskadde, slagrammede, psykisk syke, funksjonshemmede, mennesker med rusproblemer og andre som trenger omfattende assistanse og særlig omsorg.

En annen konsekvens er at andre kommunale velferdstilbud og tjenester, skolesektoren, kultur for barn og lignende stadig blir skjært inn til beinet. Dermed risikerer vi at enkeltmennesker, de svakeste blant oss, nærmest "får skylda" for innstramming i offentlige tilbud og opplever at de er en belastning for kommunen.

Tilgangen på nødvendig hjelp skal være likeverdig uansett hvor man bor. Støre-regjeringa vil derfor stoppe det forslaget Solberg-regjeringa la fram nå i oktober, om å kutte ordningen med 300 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022.

– Å reversere dette kuttet er en del av en tydelig kursendring for å styrke kommuneøkonomien, sier kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) til Aftenposten. Han tok til orde for det samme så seint som 12. oktober i år, da han fortsatt var styreleder for kommunenes interesseorganisasjon KS.

Ordningen er særlig viktig for små kommuner. Med få innbyggere vil det totale budsjettet naturlig nok bli mer påvirka av et enkeltmenneske som trenger mye støtte.

Et kommunebudsjett vil alltid by på krevende prioriteringer. Det er et hardt press på lovpålagte oppgaver innenfor helse- og omsorg. Hvis man skal unngå at de svakeste blir skadelidende og at grupper settes opp mot hverandre, må kommunene ha nok penger til å yte gode velferdstjenester.

En gjennomgang Klassekampen gjorde i vinter, viste at 35 av 43 sammenslåtte kommuner måtte kutte i tjenestene i 2021. 41 av de nye kommunene har større kutt inne i planen fram mot 2024.

De pekte særlig på tre utfordringer: Stadig flere lovpålagte oppgaver som kommunene mener er underfinansierte. En eldre befolkning og økende andel brukere som trenger ressurskrevende tjenester, samt en usynlig og stegvis vridning av inntektssystemet.

Her hviler det store forventninger på kommunalminister Gram, helseminister Ingvild Kjerkol, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre.