Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Energikommisjonens rapport kommer etter nær ett års arbeid. I løpet av denne tiden har mye skjedd i norsk energisektor. Som utvalgsleder Lars Sørgaard sier, har ikke hovedtemaet for utvalget vært dagens krise. Det har vært å bidra til å avverge morgendagens kriser.

Kommisjonen vurderer situasjonen mot 2030 og 2050 slik: "Vi kan gå fra en situasjon med overskudd til underskudd på kraft i løpet av noen få år".

Dette er uholdbart for en energirik nasjon som Norge. Vi trenger mer energiøkonomisering, mer solkraft, mer vann- og vindkraft, raskt.

– Det er viktig å restarte vindkraftutbyggingen, sier Lars Sørgaard. 15 prosent av grunnrentebeskatningen foreslås lagt igjen i kommunene. Det kan bli et diskusjonstema om det er riktig nivå.

Stadig flere industri- og næringsprosjekter i Nord-Norge opplever nå å bli nektet tilgang til strømnettet, på grunn av manglende kapasitet. Energikommisjonen påpeker korrekt at utbyggingen av det regionale og nasjonale kraftnettet må ligge i forkant av utviklingen.

Vi har gode forutsetninger. Et gasskraft-brukende, importavhengig Europa må i de kommende tiår bygge ned store deler av sin produksjon og bygge opp noe nytt. Norge har en fornybar kraftforsyning og rikelig tilgang på energi i sol, vann, vind og varme.

Kommisjonen går langt i å avvise de siste regjeringers framstilling av seg selv som handlekraftige i energipolitikken.

Vindkraftutbyggingen har vært overlatt til private initiativ og investorer, og den sittende regjeringen har nylig gitt kommunene en slags vetorett over lokal utbygging, samtidig som overraskende skattegrep har skapt en giftig uforutsigbarhet for nye utbyggere.

Et dramatisk taktskifte i utbyggingen av fornybar kraftproduksjon krever tvert imot klar politisk styring og prioriteringer, påpeker utvalget:

– Vi handler ikke raskt nok. Forbruksveksten forventes å bli betydelig større enn foreliggende planer for økt fornybar kraftproduksjon.

Folk og næringsliv må beskyttes mot de kraftige strømprissvingningene vi har sett i de siste par år. Det er helt nødvendig å utrede hvordan kraftutvekslingen med utlandet kan innrettes for å hindre at prissmitten overstyrer målene for norsk kraftpolitikk, slik Energikommisjonens rapport krever.

Følgende oppsummering viser godt hvordan kraftsikkerhet, -utbygging og -pris henger sammen:

"Kraftbalansen i Norge er viktig for å oppnå konkurransedyktige priser og for å trygge forsyningssikkerheten. Bygger vi ikke ut mer kraftproduksjon i Norge, vil vi få en svekket kraftbalanse."