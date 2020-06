Nødvendig styrking av fødselsomsorgen

De senere årene har det vært mye konflikt rundt fødselsomsorgen i Norge. Nedlegginger, lange avstander til sykehusene og flere hundre kvinner som hvert år ufrivillig føder utenfor sykehusene, har nødvendigvis preget debatten.

Det samme har den store mangelen på jordmødre. Ifølge Annett Hegén Michelsen, leder av en faggruppe for jordmødre i Fagforbundet, så vil mellom 20 og 50 prosent av jordmødrene på halvparten av fødeavdelingene nå pensjonsalder innen fem år.

Nå ber helseminister Bent Høie sykehusforetakene om å styrke fødselsomsorgen, ifølge NRK. Det er på høy tid. Høie ber om at det blir ansatt flere jordmødre. Helseministeren ber også foretakene om å bedre tilbudet for kvinner som bor langt fra nærmeste fødeavdeling, og presiserer at retten til følgehjelp for kvinnen som skal føde, skal regnes fra der kvinnen bor, og ikke fra kommunesenteret.

Ansvaret for følgetjenesten ble overført fra kommunene til foretakene i 2010. Likevel har ikke foretakene vært villige til å ta hele kostnaden ved tjenesten. Kvinner som har mer enn 90 minutters reiseveg til fødeinstitusjonen, har rett på følgehjelp, men noen kommuner har definert avstandskravet fra kommunesenteret, og ikke der kvinnen faktisk bor.

Nesten hver femte kommune ligger mer enn to timers reiseveg fra nærmeste fødeinstitusjon. Det gjør følgetjenesten svært viktig for distriktene. Men jordmødrene og følgetjenesten har vært kasteballer i systemet. I en rapport om fødselsomsorgen som ble levert i mars, ber Helsedirektoratet de regionale helseforetakene om å kartlegge følgetjenesten. Finansieringen av følgetjenesten er også flyttet til de regionale helseforetakene.

Nylig ble det presentert tall som viser at ufrivillige fødsler uten for fødeavdelinger går ned. Det er en positiv utvikling, men går vi dypere inn i tallene fra Folkehelseinstituttet, ser vi dessverre at det er regionale forskjeller. I Innlandet, Telemark og Vestfold og Nordland går antall ufrivillige fødsler utenfor institusjon opp. Det er også langt flere per 1000 fødsel som ufrivillig føder utenfor institusjon i Troms og Finnmark, enn i Oslo. I Oslo er tallet 2,1 mens i Troms og Finnmark er det 8,9 og i Innlandet 9,2.

De lange avstandene til sykehusene kan også bli enda lenger for mange, når de planlagte, større sentralsykehusene står klare og erstatter mindre sykehus.

Det er bra at Høie sender ut sterke signaler om styrking av fødselsomsorgen. Men de politiske styringssignalene blir noe svekket av at det ikke følger penger med den forventede satsingen.