Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Kongen synes det er trist, mens mange med tilknytning til kongehuset er lettet, etter at prinsesse Märtha Louise tirsdag erklærte at hun «på det nåværende tidspunkt» ikke skal utøve oppgaver for kongehuset.

Hun og hennes forlovede, Durek Verrett, skal heller ikke bruke prinsessetittelen kommersielt.

Endringene er på en måte et uttrykk for det konstitusjonelle monarkis livsnødvendighet: Å endre seg med tiden. I dette tilfellet er endringene overmodne.

Prinsessen sier hun «tror alternative metoder kan være viktige supplement til skolemedisin for mange».

Hennes forlovede har hevdet at kreft kan oppstå fra problemer på jobben, og kan helbredes med tankekraft. Sjaman Durek Verrett har også solgt en medaljong som han hevder hjelper mot covid.

Dette er medisinsk vranglære, spredt i rampelyset fra det norske kongehuset.

Annonse

Flere av de organisasjonene prinsessen har vært høy beskytter for, har gitt uttrykk for at prinsessens og hennes forlovedes kommersielle aktiviteter og offentlige liv er blitt en belastning for dem. Kong Harald har måttet bruke tid på å bekrefte at kongehuset står på skolemedisinens grunn.

Det er ikke sikkert at de endringene kongehuset nå gjør, vil være tilstrekkelig.

Prinsessen slutter ikke å være prinsesse, slik dronning Margrethes danske barnebarn tidligere i år mistet sine prinse- og prinsessetitler. En slik løsning ville ha fritatt Märtha fra begrensninger i sin egen og sin alternative forlovedes offentlige livsførsel.

Men verken kongen eller prinsessen vil oppgi Märthas tittel. Og prinsessen vil, så lenge hun er prinsesse, bære sin del av ansvaret for kongehusets stilling.

Ordlyden «på det nåværende tidspunkt» tyder også på at prinsessen ser for seg en mulig tilbakekomst som en av kongedømmets offisielle representanter.

Det er slett ikke umulig. Kongelige har ingen pensjonsalder. Men det fordrer da at både prinsessen og hennes forlovede slutter å søke offentligheten med tvilsomme teorier og salg av falske budskap og gjenstander.

Det er all grunn til å lytte til kong Harald, når han takker og roser prinsessen for hennes innsats for kongehuset. I de siste årene har prinsessen dessverre også bidratt til å kompromittere sin egen, kongelige familie og dermed sette kongehusets anseelse og omdømme i fare. Det er ikke den norske konstitusjonen tjent med.

Til syvende og sist finnes det to farbare veier ut av denne situasjonen. Prinsessen må oppgi sin tittel, eller sin alternative forretningsførsel.