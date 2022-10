Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Senterpartiet har vedtatt nye retningslinjer for varsling. Den nødvendige selverkjennelse i partiet er tatt.

– Jeg er opptatt av å ha et godt system for varsling og oppfølging, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum. Det er ryddig av Vedum å bruke nåtidsformen. I fortid har partiets system for varsling og oppfølging ikke vært godt.

I fjor plasserte partiledelsen Odd Roger Enoksen som statsråd, uten å være klar over at partiorganisasjonen hadde mottatt flere varsler mot Enoksen.

Enoksen trakk seg i april i år, etter en tid- og ressurskrevende strafferunde som både Senterpartiet, regjeringen og statsminister Jonas Gahr Støre burde vært foruten.

Inn kom Bjørn Arild Gram, en av deltakerne på den famøse hytteturen med senterpartister i 2016. Herfra ble det sendt en grov sexmelding til avgått partileder Liv Signe Navarsete. Igjen måtte partiet bruke ressurser på en uløst trakasseringssak: Ingen av turdeltakerne har nemlig vedgått å ha sendt meldingen. To av dem sitter i dag i regjering.

Annonse

Partiets generalsekretær Knut M. Olsen fikk i sin tid varselet fra Navarsete. To år senere sa sa Olsen til Dagsavisen at det ikke fantes noen metoo-saker i partiet. I etterkant sa Olsen at han ikke "husket" å ha fått noe varsel fra sin tidligere partileder.

Flere varslere i andre saker sier til TV2 at de først fikk tilbakemelding etter at sakene havnet i mediene.

Historien viser det grunnleggende problemet i at varslene har vært håndtert av én person. Det blir det nå slutt på.

De nye retningslinjene sier at partiet skal gi tilbakemeldinger på alle varsler, også til dem som varsler på vegne av andre. Generalsekretæren skal ikke lenger være eneste mottaker av varsler i partiledelsen. Varsleren skal få tilbakemelding innen 14 dager om videre håndtering av varselet.

Endringene i retningslinjene tydeliggjør lederansvaret, og vil bidra til økt bevissthet om (mis)bruk av maktposisjoner.

Senterpartiets modning har tatt tid. Så sent som i april i år var nestleder Anne Beathe Tvinnereim forsiktig da hun ba om "opprydning" i partiet. Tvinnereim ønsket ikke å legge føringer om at kvinner alltid skal være involvert.

Med "Trygghet for folk" har Senterpartiet et godt valgspråk foran den kommende valgkampen. Gjennom å endre retningslinjene for behandling av varsler kan partiet gjøre håp om at dette valgspråket kan brukes også internt.