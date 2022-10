Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Rundt 580 lokalbutikker er med i Merkur-programmet, Kommunal- og distriktsdepartementets kompetanse- og utviklingsprogram for å styrke nærbutikker i Distrikts-Norge.

Målet er å sikre innbyggerne tilgang til en dagligvarebutikk med god kvalitet og tilleggstjenester som tipping, apotek, drivstoff og post i butikk. Merkur-butikker inkluderer Nærbutikken, Matkroken, Snarkjøp, Joker og Coop – og frittstående butikker uten kjedetilknytning.

En gjennomsnittlig Merkur-butikk har et marked på bare 256 innbyggere og årsomsetning på ni millioner kroner. 44 prosent av dem ligger i områder med spredt bosetting, med en avstand på 17 kilometer til nærmeste konkurrent.

I forrige uke kom et opprop til stortingspolitikerne fra 80 av butikkene. Fra Vik i Sogn, Matkroken på Fedje, Joker Søfteland, Nærbutikken Hedalen og Joker Brøttum ble det slått alarm om at de er i ferd med å knekkes av ekstraordinært høye strømregninger.

De små lokalbutikkene har ikke vært omfattet av den ordinære strømstøtteordningen fra regjeringen fordi de bruker for lite strøm. Flere er nå urolige for permitteringer og nedlegging.

Opposisjonspartiene Høyre og Frp kom på banen med krav om strømpakker. Mandag svarte regjeringa, som etter avtale med SV bevilger 23 millioner kroner til mer strømstøtte til matbutikker i Merkur-programmet.

Senterpartiets Geir Pollestad kan ikke svare på hvor mye det vil utgjøre i reell strømstøtte til hver enkelt butikk. Han anslår likevel at det vil svare til en strømpris på rundt 70 øre per kilowattime. Ekstrabevilgningen skal kompensere for perioden september til desember i år.

Håndsrekningen til de lokale butikkene er et forsøk på å sikre svært viktige arbeidsplasser i Utkant-Norge. Her er dagligvarebutikken også et viktig møtested for innbyggerne og dermed en uunnværlig bedrift i et lokalmiljø, for å opprettholde levende bygder.

I oppropet beskriver butikkene seg som limet i bygdene og «den viktigaste faktoren når det gjeld bulyst og utvikling. Butikken er det lokale turistkontoret, den viktigaste sosiale møteplassen, og den sentrale serviceytaren på ei rekkje område».

Omtrent 280 av de aktuelle butikkene befinner seg i den delen av Sør-Norge med ekstraordinært høye strømpriser i år. Det vil vise seg om 23 millioner er nok til å unngå konkurser i butikker med små marginer og små kundegrupper. Formodentlig er det nok til å sikre en viss stabilitet og forutsigbarhet.

Regjeringens grep viser at det er mulig å gjøre distriktspolitiske prioriteringer også i ekstraordinære situasjoner. Nedlegging av de små dagligvarebutikkene i distriktene vil være kraftig sentraliserende.