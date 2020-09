No meat, Britain

Vi importerer for tiden over halvparten av alt vi spiser. Det er altfor mye. Britenes uttreden av EU kan øke matimporten ytterligere. Det må ikke skje.

Det meste av hva vi importerer av mat, kommer fra EU-land. EU har fått tilgang til det norske matmarkedet, i form av tollfrie importkvoter. Disse importkvotene har også britene benyttet seg av. Hampshire-svin og cheddarost er blant storselgerne som har gjort Storbritannia til en eksportstormakt på mat. Også til Norge.

EU vil neppe la britene få med seg eksportkvoter til Norge når de forlater unionen. Spørsmålet er hva som da vil skje.

Norge forhandler nå med britene om en frihandelsavtale. Det er forventet at britene vil kreve tollfrikvoter på mateksport til Norge i bytte med norsk tilgang til det britiske markedet.

Både nasjonale interesser, matforsyning og stortingsvedtak sier nei. Tollfrikvotene for matimport fra EU og Storbritannia må - i sum - gå ned etter Brexit.

Det er nemlig riktig som fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes, sier til Samvirke.no: Myndighetene som forhandler med britene, må legge Stortingets vedtatte mål om økt norsk matproduksjon til grunn.

Forhandlingene med britene må ta utgangspunkt i økt sjølforsyning: Ett tonn mer mat til Norge fra Storbritannia må bety minst ett tonn mindre fra EU.

Det vil heve seg hjemlige røster som hevder at Norge må avgi jordbruk og matsuverenitet for å få tilgang til det britiske markedet for andre varer. Det er en sannhet med store modifikasjoner.

Storbritannia og Norge har åpenbare felles interesser innenfor blant annet energi, havforvaltning og nordområde-sikkerhet. I et slikt interessefellesskap blir nasjonale hensyn respektert, ikke overkjørt.

Regjeringen melder at det er "et mål" å ivareta beskyttelsen av sensitive norske jordbruksvarer i forhandlingene med Storbritannia. Det er svært viktig at dette målet ikke fravikes i hastige forhandlinger med britene.

Tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsen (1956-2018) fikk hedersbetegnelsen "No fish Olsen" etter sin kontante håndtering av fiskeriforhandlingene med EU i 1994. Vi forventer at dagens landbruks- og matminister vil opptre som Olaug "No meat" Bollestad i forbindelse med dagens forhandlinger med britene.

Vi har ingen bønder, intet produksjonsareal og ingen matsuverenitet å avgi til britisk eksportlandbruk.