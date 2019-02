NHO: Mindre bedrifter i distriktene ekskluderes

Reglene for offentlige anbud ekskluderer små og mellomstore bedrifter, advarer NHO. «Jeg tror ikke det var politikernes hensikt å ekskludere de små og mellomstore bedriftene, men det er det vi gjør nå», sa administrerende direktør for NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, til Nationen onsdag.

Ved nyttår 2017 trådte nye regler for offentlige anbud i kraft. «Terskelverdien» for offentlige anskaffelser, det vil si grensa for hva som må lyses ut på anbud, ble justert fra anbud over 1, 1 millioner kroner til anbud over 1,3 millioner kroner. Etter to års erfaring med reglene, advarer altså NHO. Konsekvensene av den nye anbudsgrensa, er at små og mellomstore bedrifter i distriktene fortrenges av større, nasjonale bedrifter.

NHO-direktør Anne-Cecile Kaltenborn advarer om at mindre bedrifter rundt om i landet ikke kan konkurrere. Det er alvorlig, og henger også sammen med at når offentlige innkjøpsprosesser «profesjonaliseres» så buntes de sammen i store oppdrag. Slik utkonkurreres mindre bedrifter av store nasjonale bedrifter, advarer NHO: «Nettopp fordi de ikke er landsdekkende, og derfor ikke kan dekke opp hele anbudet alene. Det resulterer i at mindre bedrifter blir ekskludert og mange anbud i realiteten blir forfordelt».

Annonse

Daglig leder av Busch-Sørensen rengjøringsbyrå i Bodø, André Busch, beskriver Bodø-bedriftens problemer med offentlige anbud til Nationen: «NRKs anbudskonkurranse har vi vært med på siden 90-tallet, men for to år siden måtte vi takke for oss. Da skulle de ha noen som kunne levere i Nordland, Troms og Finnmark. Det kan ikke vi. NAV og Vinmonopolet er andre eksempler der vi ikke har en sjanse mot større aktører fordi man må kunne levere på store geografiske områder.»

NHO mener to ting bør gjøres: For det første må anbudsgrensa, senkes. For det andre må større anbud splittes opp. NHO oppfordrer altså de offentlige etatene som lyser ut anbud til å dele opp anbudene slik at mindre bedrifter i det hele tatt kan være med å by, og komme med i konkurransen om offentlige anskaffelser – altså arbeid for det offentlige oppdragsgivere.

Solberg-regjeringa bør lytte til NHO og senke anbudsgrensa. I tillegg bør regjeringa oppfordre offentlige oppdragsgivere til å dele opp anbud slik at mindre bedrifter ikke ekskluderes. Det er neppe tilstrekkelig at NHO oppfordrer til oppdeling av anbud, så lenge oppdragsgiverne mener de er tjent med å bunte sammen oppdrag. Dersom nødvendige tiltak skulle vise seg å være i strid med EØS, bør regjeringa stå opp for næringslivet i distriktene.

Spørsmålet er hvilke forventninger André Busch i Bodø, og andre næringsdrivende i distriktene, kan ha til en regjering som så langt har ført en sentraliserende politikk.

Oppsummert Anbudsgrensa 1 For to år siden ble grensa for offentlige anbud flyttet opp – til 1,3 millioner kr. Offentlige oppdragsgivere ser seg tjent med «å bunte sammen» anbud så de blir store. Konsekvenser 2 Nå advarer NHO: Anbudsreglene ekskluderer små og mellomstore bedrifter i distriktene, og favoriserer de aller største. NHO krever tiltak 3 Anbudsgrensa må senkes og store anbud må splittes opp slik at mindre bedrifter slipper til, krever NHO.