Neste trekk for distriktene

En god framtid skapes ikke av seg selv, den skapes gjennom de valgene vi tar, skriver NHO i invitasjonen til sin årskonferanse som går av stabelen i dag, onsdag.

NHO peker på at vi har mange fortrinn i Norge til å skape en god framtid, med våre rike naturressurser som olje, fisk, mineraler, vind- og vannressurser og jord og skogbruk.

NHO har rett i at Norge er begunstiget med mange viktige og nyttige naturressurser. Et fellestrekk ved de fleste av dem, er at de er lokalisert i distriktene.

En god framtid må i tillegg til en trygg og sikker velferd inneholde høy sysselsetting og verdiskaping. Velferdssamfunnet og det private næringslivet er gjensidig avhengige av hverandre.

De siste tiårene er den norske velferden i stor grad blitt finansiert gjennom utvinning av olje- og gassressursene våre. Den eventyrlige lønnsomheten i petroleumssektoren har kanskje også vært en sovepute for oss.

Vi vet at olje- og gassressursene ikke varer evig. Vi er derfor nødt til å skape verdier gjennom bærekraftig bruk av våre øvrige naturressurser. Når vi vet at disse for en stor del befinner seg i rurale områder, blir det desto viktigere å utvikle politikk og rammevilkår som understøtter bosetting og investeringer i distriktene.

Regjeringen har satt ned to utvalg som skal se nærmere på distriktenes muligheter og utfordringer. Det ene, ledet av Victor Norman, skal utrede konsekvensene av demografiutfordringer i distriktene for statlig, kommunal og privat sektor, og komme med forslag til mulige løsninger.

Det andre utvalget, ledet av tidligere Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg, skal utrede "betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene", som det heter i regjeringens presentasjon.

Hvordan vi legger til rette for verdiskaping basert på naturressursene våre, for bosettig og investeringer i distriktene, vil ha avgjørende betydning for hvordan Norge utvikler seg i framtida. Alle i det norske samfunnet, uavhengig av bosted, vil være tjent med en balansert utvikling mellom by og bygd, der vi tar hele landet i bruk for å skape verdier og arbeidsplasser.

Dette betinger også offentlig tilstedeværelse i distriktene. Å fortsette en sentraliseringspolitikk der offentlige arbeidsplasser dreneres inn mot sentrale strøk vil gjøre det neste trekket mot en god framtid vanskeligere.

Det er vårt håp at utvalgene som regjeringen har satt ned vil bringe mer kunnskap til torgs om nødvendigheten av å drive en god og aktiv distriktspolitikk.