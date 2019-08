Neppe klokt av Ap-ledelsen

Motstanden mot EØS vokser i LO, i takt med at konsekvensene av avtalen blir tydeligere i norsk arbeidsliv. Det handler først og fremst om sosial dumping, som innebærer at arbeidere fra EØS-land arbeider med dårligere lønn og vilkår enn norsk tariff tilsier og utkonkurrerer arbeidskraft som har norske betingelser. Sosial dumping er en «kamp mot bunnen» når det gjelder rettigheter og lønn.

Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor og organiserer rundt 160.000 medlemmer fra industrien, bygge- og transportbransjen og hotell- og restaurant, blant annet. EØS-motstanden er sterk i forbundet. For å demme opp for et krav om at Norge må ut av EØS, vedtok representantskapet i forbundet i juni et kompromissforslag: Fellesforbundet ber om en offentlig utredning av alternativene til EØS.

Utredningen skal bygge på den handelsavtalen Norge baserte seg på før EØS, WTO-regelverket, EUs nyere handelsavtaler – og en vurdering av EU-medlemskap.

Mandag satte Ap-nestleder Bjørnar Skjæran en stopper for Fellesforbundets EØS-kompromiss. I Klassekampen avviste Skjæran kontant at Ap vil støtte en offentlig utredning om alternativene til EØS.

Det kan ikke overraske mange at Aps politikk er å forsvare EØS-avtalen. Dess sterkere kritikken av konsekvensene av EØS-avtalen blir i LO, dess sterkere insisterer Aps ledere på at det er Solberg-regjeringas ansvar.

Det som overrasker, er at Ap-ledelsen ikke er mer lydhøre – både overfor sine egne sentralstyremedlemmer, og velgere i LO. Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, det gjør også LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Fagforbundets leder, Mette Nord. Klassekampen har tidligere skrevet at Fagforbundet ikke vil stå i veien for Fellesforbundets krav om utredning, når det reises på neste LO-kongress.

Det overrasker også at Aps nye nestleder Bjørnar Skjæran går langt i retning av å raljere over vedtaket i Fellesforbundets representantskap: «EF eksisterer ikke lenger. Det er blitt EU, det er 29 land. Kva blir det neste, skal vi trekkje fram avtalar som vi hadde med det gamle Romarriket?», spør Skjæran i Klassekampen.

Ap-ledelsen kan ikke se bort fra at fallhøyden kan bli stor, dersom strategien er å møte EØS-kritikken i LOs rekker slik Bjørnar Skjæran nå gjør det. Partiet sliter på meningsmålingene, og partiledelsen kritiseres allerede for å mangle kontakt med grasrota, som Ap overkjørte i Acer-saken. Dessuten sliter industriansatte fortsatt med å fordøye at Ap sa nei til en konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dersom Ap-ledelsen vil ha større tillit fra egne rekker, er nok mer respekt for grasrota enn det Skjæran viser i denne saken, å anbefale.

