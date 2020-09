Nemndene må bli sittende

Tidligere i år foreslo regjeringen å slå sammen regionale rovviltnemnder. Regjeringen sendte også på høring et forslag om en uavhengig rovviltklagenemnd. Begge forslag ble stemt ned i Stortinget etter å ha fått hard medfart i høringsprosessen.

Det er liten grunn til å tro at de folkevalgt nedsatte rovviltnemndene dermed har fått styrket sin stilling.

Klima- og miljødepartementet overprøver nær rutinemessig nemndsvedtak om uttak av rovdyr. Organisasjonen Rovviltets Røst beklager seg over nemndenes sammensetning og vedtak her i avisen.

Anne Margrethe Vadder i Rovviltets Røst mener nemndene er "skjevfordelt".

Rovviltnemndene er et unntak i en byråkratstyrt forvaltning. Nemndene bemannes av fylkestingene, folkevalgte organer, via vedtak i Klima- og miljødepartementet.

Også rovdyrvennlige partier som MDG og Venstre har sine representanter i flere av nemndene. De har imidlertid ikke flertall der.

Det er som det skal være, siden de heller ikke har flertall i de fylkesting de er utpekt fra. Rovviltets Røst og andre rovdyrvenner står imidlertid fritt til å stemme fram sine meningsfeller ved neste valg.

"De fleste nemdsmedlemmene har egeninteresser i form av jakt og/eller beitenæring og disse medlemmene er alltid i et sterkt flertall når avstemminger skal gjennomføres", skriver Vadder.

Rovviltforvaltningen er bemannet med miljøbyråkrater, hvorav mange har bånd til miljøorganisasjonene og få har bånd til næring i utmark. Det kan være derfor at fylkestingene ser det som formålstjenlig å bemanne rovviltnemndene med folk som har første- eller andrehåndskunnskap om konsekvensene av rovdyr.

Rovviltets Røst er skuffet over at deres innlegg på det siste møtet i rovviltnemnda for Innlandet "ikke blir hensyntatt". Slikt er uttrykk for en ukultur i det korporative demokratiet: Å ikke få fullt gjennomslag for sitt syn blir tolket som at man ikke blir hørt eller tatt hensyn til.

Det er ikke bare rovviltnemnda som vil ta ut ulv i ulvesonen. Også sekretariatet, bemannet av fylkesmennnene, vil skyte to hele ulveflokker innenfor sonen. Vil Rovviltets Røst fjerne sekretariatet også?

Stortingets bestandsmål for store rovdyr er eksakte. Samtidig har Stortinget vedtatt lover som kan brukes til å fravike målene.

Det er en beklagelig kjennsgjerning at Stortinget har stilt seg slik. Så lenge det er slik, er det tvingende nødvendig å ha rovviltnemndene som et folkevalgt innslag i forvaltningen som skal turnere de ulike stortingsvedtak.