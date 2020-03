I et utkast som har vært ute på høring foreslår Landbruks- og matdepartementet å innføre dobbel mottaksplikt for kjøtt. Det er et dårlig forslag som vil svekke markedsreguleringen.

Selv med de begrensningene departementet foreslår – at det blant annet skal gjelde når det er overskudd, for hele og halve slakt og at mottaksplikten ikke kan benyttes samme måned som forsyningsplikten – vil vi advare mot å innføre et slikt tiltak for kjøtt.

I dag er markedsregulator Nortura sin mottaksplikt knyttet til at selskapet har plikt til å hente dyr til slakt fra bøndene. Ordningene som skal sikre markedsbalanse er til for bøndene, og blir betalt av bøndene. Det er også bøndene som skal risikoavlastes ved å kunne levere slakt til en mottaker (markedsregulator) hvis slakteriet de vanligvis leverer til ikke trenger slaktet. Bøndene er altså uansett sikret å få levert dyrene sine til slakting, og få betalt for slaktet.

Å innføre dobbel mottaksplikt som også skal gjelde frittstående industriaktører er å snu hele ordningen på hodet.

Vi deler bekymringen fra blant annet Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Nortura om at forslaget om dobbel mottaksplikt kan føre til en kamp om de største og mest sentrale produsentene. Det er grunn til å minne om at markedsreguleringen er med på å leggje til rette for matproduksjon over hele landet, ved at bøndene er sikret en omsetning av varene sine uansett hvor de produserer.

Nortura, NBS og Bondelaget er kritiske til forslaget. Det samme er Regelrådet og Omsetningsrådet. Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) som organiserer de såkalte private slakteriene, Fatland og Coop (Fatlands største kunde) støtter derimot forslaget.

I et intervju med Nationen kommer KLF-direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen med flere påstander om hvordan dagens ordning fungerer. En kan "stusse på om ordninga har vore alt for gunstig for Nortura som bedrift" og "omlegginga vil bidra til at Nortura skjerpar seg og at det vil bli auka konkurranse mellom aktørane" er noen av påstandene. Det er sterke påstander om en aktør som skal ta imot slakt fra hele landet, i motsetning til KLFs egne medlemmer.

Allerede i dag er det stor konkurranse om de største produsentene i de mest sentrale strøkene, og Nortura har mistet markedsandeler på blant annet storfekjøtt og svinekjøtt i sentrale produsentstrøk. Det burde for KLFs medlemmer, Coop og Landbruks- og matdepartementet være bevis i seg selv på at "konkurransen fungerer".

Forslaget om dobbel mottaksplikt virker først og fremst som noe som har overvintret fra da liberalisten Jon Georg Dale (Frp) styrte departementet. Så lenge de negative konsekvensene av forslaget for markedsregulator ikke er utredet, bør forslaget skrotes.