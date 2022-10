Nedlagt barsel svekker tilliten til regjeringen

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Fredag 7. oktober fikk de ansatte ved fødeavdelingen i Kristiansund ti dagers varsel: Både føde- og barselavdelingen på sykehuset stenger søndag 16. oktober.

Helse Møre og Romsdal gjør alvor av å samle også barseltilbudet i Molde, fram til nytt akuttsykehus skal stå klart på Hjelset i 2025.

Reaksjonene har vært kraftige etter at føden i Kristiansund ble stengt i midten av august. Ikke bare er avdelingen spesifikt nevnt i Hurdalsplattformen, det er også det eneste fødetilbudet i landet som Stortinget har vedtatt å holde åpent.

Lokalt i Kristiansund er Ap og Sp enige om å opprettholde fødetilbudet. Innad i regjeringen er det ikke like opplagt:

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har sagt at fødetilbudet skal opprettholdes så lenge Sp sitter i regjering. Signalene fra Kjerkol er ikke like entydige.

Styreleder i Bunadsgeriljaen som kjemper for fødetilbud i distriktene, Ingrid Uthaug, mener helseministeren må ta tilbake styringen.

Lite tyder på at Kjerkol kommer til å gjøre det. Til NRK sier hun at Helse Møre og Romsdal har ansvaret for et faglig forsvarlig fødetilbud. – Eg kjem ikkje til å ta over det ansvaret for dei. Det er deira vurdering korleis dei vil tolke moglegheitene for å vareta dei fødande på best mogleg måte.

Utsagnet fra statsråden tolkes altså av Helse Møre og Romsdal som at de bestemmer – og kan legge ned også barselavdelingen i Kristiansund. Denne avklaringen blir mindre klar når familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier følgende til Tidens Krav og NRK mandag:

– Det står ikke noe i regjeringens pressemelding om at fødeavdelingen skal legges ned, der står det at målet om fødeavdeling i Kristiansund står ved lag.

Slik setter den årelange striden om nytt, felles sykehus for Kristiansund og Molde, inkludert den betente debatten om føde- og barseltilbudet, fingeren på nettopp de sidene ved helseforetaksmodellen som det er politisk uenighet om. Også mellom Ap på én side og Sp med støtte fra SV og Rødt på den andre.

Gjennom å overføre styringsrett til foretakene og sykehusstyrene, har politikerne satt seg selv på en armlengdes avstand fra beslutningene. Dermed svekkes den demokratiske styringen over sykehusstrukturen. Da hjelper det i praksis lite hva som står i partiprogrammer, blir lovet i valgkamper eller nedfelles i regjeringserklæringer.

Innbyggerne i distriktet uttrykker nå manglende tillit til politikerne, regjeringen og til Senterpartiet spesielt. I det rødglødende kommentarfeltet, heter det at «Gutteklubben, pampevelde, direktørklanet i Helseforetaket, har greidd det, de har talt og bestemt. De får viljen sin».

Støre-regjeringen må finne ut hva den selv mener, sannsynligvis i et kompromiss mellom Ap og Sp. Hvor mye tillit tåler de å miste?