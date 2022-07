Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Nederland har de siste tiårene blitt et ledende land i verden når det gjelder landbruk. Landet har en stor andel dyrka mark, og et stort antall husdyr på et relativt lite landareal.

Nederland har med andre ord ført en landbrukspolitikk ikke helt ulik Norge, men mer intensiv og med enda sterkere krav til omstilling og effektivitet.

Daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug, forklarer bakgrunnen slik i Nationen: "Det har vært en ønsket utvikling. Nederland har ligger i front på mange områder. Det er nettopp fordi de har blitt tvunget til å drive effektivt på lite areal, det har vært en nederlandsk strategi", sier Smedshaug.

Nå har altså Nederland vedtatt radikale tiltak for å redusere utslipp av nitrogen og ammoniakk fra jordbruket. Tiltak som skal gjennomføres i hurtigtogsfart. Bøndene selv har ikke vært involvert i prosessen. En prosess som får dramatiske følger for dem og livene deres.

Det har ført til demonstrasjoner over hele landet. Flere demonstranter er arresterte. Under en markering i Heerenveen forrige uke, avfyrte politiet et skudd som traff en traktor med en 16-åring bak rattet. Skytingen mot 16-åringens traktor, har – naturlig nok – ført til en enda mer amper tone mellom bønder og myndigheter.

Det er altså ventet store konsekvenser for husdyrbøndene i Nederland, når nitrogenutslippene skal halveres fram mot 2030. Det snakkes om en reduksjon i antallet dyr på mellom 30 og 50 prosent. "Det er slik reduksjoner bøndene frykter, med tvungen nedstenging og ekspropriering, og med tanke på at det er liten involvering er det lite tillit mellom partene", sier Smedshaug.

Agri Analyse-sjefen mener prosessen i Nederland er autoritær, og langt unna de demokratiske prosessene som er vanlige ved slike store samfunnsendringer. Og det er det ikke vanskelig å slutte seg til.

Nederland har altså ikke sett på praktiske løsningene gjennom forhandlinger, slik som å kutte ved naturlige avgang, pensjonering, eller andre avtaler med næringa. Det er heller ikke satt avgifter i fond – som kunne gått til tiltak eller teknologisk utvikling og forskning.

"Noen mener dette ligner mer på den kinesiske måten å gjøre det på enn den vestlige", sier Smedshaug.

Nederlandske myndigheter burde valgt dialog framfor diktat, både av hensyn til bøndene, og av hensyn til demokratiet.