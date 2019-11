Nav-skandalen må få konsekvenser

Det er Aftenposten som avslører at Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) i september og oktober førte en bevisst strategi for å unngå at offentligheten fikk kjennskap til trygdeskandalen. Tusenvis av klienter måtte urettmessig betale tilbake støtte og flere personer ble straffeforfulgt for trygdesvindel.

I en intern e-post skriver Nav at “vi ser det vil være hensiktsmessig at direktoratet tar kontakt med Riksadvokaten muntlig og avtaler et møte for å gjennomgå saken fremfor å sende brevet. Dette fordi Riksadvokaten praktiserer full offentlighet.”

Ved å orientere Riksadvokaten muntlig, ville Nav dermed unngå at brevet ble journalført hos Riksadvokaten, og eventuelt frigitt på forespørsel fra media.

Riksadvokaten har i tillegg informert Stortingets kontrollkomité om at Nav unnlot å informere ham om trygdeskandalen som var under oppseiling, da han i et møte med flere etater ba om en orientering om vesentlige nyheter.

Nav-skandalen er ikke bare en trygdeskandale. Det er også en rettsskandale, der norske domstoler har sendte mennesker i fengsel på grunnlag av feil lovforståelse. Riksadvokaten skulle selvsagt blitt orientert om dette omgående. I stedet har Nav altså gått bakveier for å holde saken unna offentlighetens lys. Det er en skandale i seg selv.

Overfor Bergens Tidende forklarer kontorsjef Liv Tove Espedal i Ytelsesavdelingen i Nav at direktoratet måtte avklare om rettsanvendelsen var feil eller ikke, før saken ble offentliggjort.

Det er selvsagt helt uakseptabelt at offentlige instanser går bakveier for å unngå offentlighet. Det er et alvorlig brudd på god forvaltningsskikk.

Dessverre er ikke Nav alene om å omgå offentlighetsregler og forvaltningspraksis i offentlig sektor. I 2017 offentliggjorde Riksrevisjonen sin undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. Det var nedslående lesning.

Riksrevisjonen fant at arkiveringen i flere departementer og statlige virksomheter er mangelfull, noe som fører til at betydelige mengder arkivpliktige dokumenter ikke blir journalført. Videre viste en undersøkelse av sju departementer at offentlig innsyn i dokumenter ble avslått i alt for stor grad. I hvert tredje tilfelle manglet departementene holdbart grunnlag for å nekte innsyn.

Denne ukulturen må få en slutt. Innsyn og ettersyn av offentlig virksomhet er en bærebjelke i et velfungerende demokrati. Brudd på offentlighetsregler og forvaltningsskikk må få konsekvenser.