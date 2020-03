Nav-krise kan bli samfunnskrise

Nav melder om at vi nå har den største arbeidsledigheten siden 1930-tallet. Det er dramatiske tider, og Nav er et av de viktigste sikkerhetsnettene vi som samfunn har. Om de store motorene i samfunnet stopper opp, hjelper det lite at de små pumpene går.

Nå viser det seg at IT-systemet til Nav kan bli en stor propp i systemet for å sikre folks økonomi i hverdagen. Får vi ikke Nav-systemet til å fungere i krisetid kan vi risikere å sette store deler av befolkningen i dype, økonomiske problemer, som igjen vil påvirke resten av samfunnet.

Nationen kunne torsdag avsløre at utbetalinger av dagpenger fra Nav kan drøye i ukevis, kanskje månedsvis. Årsaken er at det i IT-systemet til Nav ligger innebygde hindringer som skal sikre at utbetalinger som er i strid med folketrygdloven ikke skal skje. Når Stortinget nå har endret permitteringsreglene, vil det ta tid å gjennomføre endringene i systemet til Nav.

De siste dagene har det vært et enormt press på Nav. Fra torsdag 12. mars til fredag formiddag 20. mars hadde det kommet inn 185.300 søknader om dagpenger til Nav, 171.600 søknader er knyttet til permitteringer. Ifølge Nav er dette den høyeste arbeidsledigheten siden 1930-tallet. Det viser hvilken krise vi står i akkurat nå.

En som arbeider tett på systemet i Nav sier til Nationen at det kan drøye til juni før folk får utbetalt dagpenger. Det kan bli svært dramatisk for enkeltpersoner og familier, hvis situasjonen med permitteringer kommer til å vare. Mange bedrifter, som reiselivsbedrifter, vil uansett ikke kunne komme seg på føttene igjen økonomisk, siden mange av kundene har kansellert reiser og bestillinger.

Krisetiltakene som er innført preger oss alle. Det er pålagt reiserestriksjoner, hjemmekontor for de som kan ha det, vårt sosiale liv og kontakt med andre blir naturligvis begrenset. Mange er med rette urolige for å bli smittet av koronaviruset. Da må de titusenvis av arbeidstakere som nå blir permitterte i tillegg slippe økonomiske bekymringer i tillegg. Som samfunn må vi tilrettelegge for at folk har nok penger til husleie, lån, mat og regningene vi skal betale.

Ifølge IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe har Nav en kompleks IT-portefølje, med en blanding av topp moderne og svært gamle systemer. Noen systemer har selvbetjening og automatiske prosesser, mens andre er basert på manuell saksbehandling. Dagpenger og sykepenger går inn i begge kategoriene, sier Skjærpe til Nationen.

Derfor jobbes det nå på spreng for å få på plass et system som sikrer at utbetalingene faktisk kan gjennomføres. På lang sikt, når koronaepidemien er over, er det åpenbart at IT-systemene til Nav må oppgraderes slik at de takler en krise som denne uten at det får dramatiske konsekvenser for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.