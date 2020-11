Naturmangfold reddes ikke av småpenger

Det er opplagt, som generalsekretær Christian Steel i Sabima sier til Kommunal Rapport, at det ville vært uforsvarlig om kommunene ikke hadde oversikt over hvor mange gamle innbyggere de har, eller ikke visste hvor mange barn som skal begynne på skolen.

Men nettopp dette er tilstanden når det gjelder natur: kommunene har mangelfull oversikt og utilstrekkelige måleverktøy.

Ikke overraskende er det derfor de kommunene som har en kommunedelplan for naturforvaltning som kommer best ut i rangeringa - uavhengig om kommunen er stor eller liten. Best ut kommer for øvrig Hvaler kommune.

Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge og består av biologer og naturforvaltere. De mener det mangler god, offentlig statistikk for endringer i de ulike arealkategoriene, som antall dekar restaurert natur, vernede områder og kartlagte naturtyper. Det gjør det vanskeligere for kommunene å ta avgjørelser som er til beste for mangfoldet.

Det trengs bedre informasjon om hva et inngrep - som å anlegge en ny veg, sette i gang boligbygging eller gjøre andre tiltak i et område - vil bety for arter som er avhengige av naturen akkurat der.

Kommunenes ansvar er sentralt i den viktige forvaltningen av naturen og i vern av mangfold. Spørsmålet er om man har lokal kompetanse og ressurser nok til å sørge for at kommunepolitikerne får den nødvendige kunnskapen til å fatte beslutninger som ikke går på bekostning av miljøet.

I tillegg trengs det som Sabima poengterer, planer der naturmangfold blir hensyntatt. Det gjelder for eksempel i saker der det handler om omdisponering og nedbygging av dyrket mark og hvor liberal man er med dispensasjoner for bygging i strandsonen.

Miljødirektoratet har anbefalt at kommunene utarbeider kommunedelplaner for naturmangfold. De oppfordret også kommunene til å søke støtte til å utarbeide slike planer. Men det monner svært lite når regjeringen har bevilget kun 1,5 millioner kroner til denne potten. Det vil si at 12 av de 51 kommunene som søkte, fikk innvilget 125.000 kroner hver. Naturmangfoldet reddes dessverre ikke av småpenger.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet en fast slik tilskuddsordning, for at flere kommuner skal lage planer for naturmangfold. Når forhandlingene om revidert statsbudsjett nå er i gang, kunne man håpe på at denne potten blir økt kraftig. Men veldig optimistiske er vi ikke.