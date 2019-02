Naturens avkastning må deles

Regjeringens varslede forslag til naturressursskatt for milliardindustrien i norske fjorder kan bli skutt ned allerede før forslaget foreligger, ifølge NTB. Det er synd.

Venstres næringspolitiske talsmann André N. Skjelstad vil ha partiet med på å si nei til «en ekstraordinær særskatt ... i fiskeri og havbruk».

Retorikken er delvis falsk. Grunnrenteskatt er ikke "ekstraordinær", men en veletablert ordning for å kompensere for at industrien får tilgang til særlige fellesgoder i norsk natur.

Grunnrenteskatten er i dag en vannkraftskatt. Verken vindmøller eller laksemerder fantes da den ble etablert. Det er vanskelig å se for seg en ordning som, hvis den hadde vært innført i dag, ville forskjellsbehandlet vannkraft, vindkraft og oppdrett.

Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener grunnrenteskatt vil tappe distriktene for arbeidsplasser og kapital, til fordel for "milliardærer i Holmenkollen". Sett bort fra at flere er blitt oppdretts-milliardærer nettopp via mangelen på grunnrente, har Ystmark et poeng: Statlig grunnrenteskatt blir feil.

KrFs næringstalsmann Steinar Reiten har riktig innfallsvinkel når han forutsetter at "en vesentlig del" av det som kommer inn fra grunnrente på fjordene, skal gå til kommunene. Staten henter grunnrente fra sokkelen, men sokkelen er en fjern allmenning. Aktivitet i norske fjell og fjorder både synes, høres og luktes lokalt.

Oppdrettsindustrien og vannkraften er lukrative og har rygg til å bære naturressursskatt. Også vindkraftens og gruveindustriens lønnsomhet er i bedring gjennom lavere kostnader og høyere råvarepris. Vindkraften selv er, i motsetning til havbruksnæringen, ikke avvisende til naturressursskatt på overskudd.

Vi håper den tendensiøse motstanden mot kompensasjon for naturbelastning må vike for en generell gjennomgang av lokal skatt på lokale inngrep i Norge. Ikke for å stoppe, men for å fremme naturbasert industri over hele landet.

Når vindkraftkommuner etterlyser kompensasjon for inngrep i turterreng og utsikt, og fjordkommuner med mye laksemøkk og lite foredling vil forby åpne havmerder, viser det klart behovet for lokal kompensasjon. Det ødelegger ikke for industrien - heller tvert imot. Uten lokal aksept får vi ikke tatt hele Norge i bruk.

Overskuddsbasert grunnrenteskatt er et viktig forutsetning for å komme ut av oljeskyggen.

