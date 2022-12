Naturen trenger en «Paris-avtale»

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

– Naturen er menneskets beste venn. Uten naturen er vi ingenting, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Da er det forstemmende å se hvordan vi behandler denne vennen. Skal vi fortsatt i generasjoner kunne leve av, i og med naturen, må det til en drastisk endring i verdens håndtering, bruk og bevaring av naturressursene.

Målet med naturtoppmøtet er at alle medlemslandene i FNs konvensjon om biologisk mangfold sammen skal vedta en ny tiårig avtale om hvordan det biologiske mangfoldet skal ivaretas. Altså formulere en global avtale tilsvarende den som ble inngått for klimakutt i Paris i 20155, ratifisert i Norge i 2016.

– Målet vil være å sikre en snuoperasjon for naturtap, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Overforbruk og nedbygging av naturressurser er en av de viktigste årsakene til at en million arter ifølge FN står i fare for å bli utryddet. 145 eksperter konkluderer med at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene, ifølge nrk.no.

Tidligere var det bare rike land som var forpliktet til å kutte klimagassutslipp. Parisavtalen gjelder for alle land. På samme måte må alle land forplikte seg til å lage nasjonale planer for hvordan de skal opprettholde naturmangfold og

Målet fornyes og rapporteres på hvert femte år, og ikke minst bli stadig mer ambisiøse. Slike internasjonale avtaler er nødvendig, hvis målet er at verdens land skal klare å begrense naturtap, -endringer og -ødeleggelser.

Ødeleggelser som kommer av overforbruk må erstattes av mer bærekraftig forvaltning som også gjør det mulig for våre etterkommere å leve av naturen. Det vil kreve internasjonale avtaler om finansiering, der de rike, vestlige landene i nord vil måtte ta en større del av regninga enn landene i sør.

Når det kommer til vern av natur, vil behovet nødvendigvis raskt melde seg for å balansere det mot bruk. Her går debattene allerede på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Arealkonflikter er og kommer i enda større grad til å bli ett av de store stridsspørsmålene etter hvert som bevisstheten øker om at natur er en begrenset ressurs.

Diskusjonene på naturtoppmøtet står om hva som skal vernes, hvordan og hvilke potensielle unntak det skal være åpning for. Vern vil i alle tilfeller ha en pris, en som må avveies mot de mulige inntektene som kan komme av bruk og forbruk på lang sikt.

Det handler i bunn og grunn om å sette pris på natur – også i bokstavelig, konkret forstand.