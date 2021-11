Naturen – og lommeboka – har det bedre i mørket

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Ringsaker i Innlandet er landet største hyttekommune. Nå innfører kommunen egne lysregler til fjells, for å hindre at hyttefeltene lyser opp nattehimmelen, skriver Hamar Arbeiderblad.

På Bjønnåsen er det rundt 500 hytteeiere. Dette hytteområdet ligger inn mot et villreinområde som er et naturreservat og dermed et prioritert større sammenhengende naturområde.

Her er det først i år at hyttene har fått tilgang på strøm. Dermed ligger også alt til rette for at kommunen og hytteeierne sammen kan lykkes i å begrense og hindre lysforurensningen før den tar helt av.

Det langt mer etablerte hyttefeltet på Sjusjøen, med opp mot 6000 hytter, er allerede opplyst med utelamper store deler av døgnet - og året - slik mange hyttekommuner i landet opplever.

Hytteeiere synes det er hyggelig med lys, også når de selv ikke er til stede og hyttene står tomme. Denne lysforurensningen gjør blant annet at man ikke kan se stjernehimmelen om natta.

LED-lyspærer er rimelige i bruk og mange lar slike lamper stå påskrudd. Det blåhvite LED-lyset er imidlertid sterkere enn vanlige lyspærer og bidrar sterkt til lysforurensingen.

Det er ellers en ganske særnorsk vane å la lys stå på også i rom eller hus man ikke oppholder seg. Vi er vant til å ha "all verdens strøm" å ta av og økonomi til å betale for den. Å slå av lyset er energiøkonomiserende.

Forskning viser dessuten at lysforurensningen påvirker naturen og dyrelivet. Arne Follestad, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), sier til nrk.no at det døgnkontinuerlige kunstige lyset kan skade både dyr og planter og forandre adferden til mange arter dramatisk.

Ringsaker kommunes regler handler om færrest mulig utendørs lyskilder, maksimalt tre lyspunkt per eiendom. Utelys skal begrenses til inngangspartiet, ikke til portstolper og gjerder langs veg eller parkeringsplass. Lysstyrken skal ikke overstige 40-watts glødepærer. Og ikke minst: Lys skal være av når eiendommen ikke er i bruk.

Flere blir oppmerksomme på lysforurensning. De vil oppleve mørket og naturen når de oppsøker fjellet og hyttelivet. Mange har henvendt seg til plansjef Anne Gunn Kittelsrud i Ringsaker kommune og ment det bør tas initiativ til å begrense lysbruken i fjellet. En hyttelandsby om natta skal ikke se ut som en storby.

Det er lettere å hindre lysforurensning, enn å reversere det. Å regulere lysbruken i områder der hytteeierne allerede lenge har hatt innlagt strøm, er vanskelig. Der har man tillagt seg andre vaner.

Da er det opp til hytteeieres egen bevissthet. Enten man motiveres av naturhensyn og -opplevelser, eller vil sløse mindre med energi og penger, bør lyset slukkes.