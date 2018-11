Nationen styrker innsatsen i verdikampen

Nationen feirer 100-årsjubileum. Gjennom jubileumsåret har avisa, sammen med samarbeidspartnere som Bondelaget, Fiskarlaget og lokale biblioteker, arrangert debattmøter i alle landsdeler. Motkulturelle stemmer har møtt representanter for makten til debatt som er viktig for distriktene. I går ble Nationens debattportal #motkultur og nye #motkultur-skribenter lansert. «Enkeltmennesker og folkebevegelser, trassig tro og brennende hjerter: Med debattarenaen #motkultur vil Nationen styrke motmaktstemmer over hele landet», skrev sjefredaktør Irene Halvorsen.

Musiker, melkebonde og bygdeaktivist Aasmund Nordstoga fra Vinje i Telemark er en av de ti nye #motkultur-skribentene. «Eg synest det er viktig at vi som er i bygda ikkje sit og klagar. Men at vi får fram dei verdiane som vi har her», sier Nordstoga. Slikt blir det god motkultur av.

En av Nordstogas kommentarer til «stordrift og heltidsbønder»-politikken som den blå regjeringa fremmer, er: «Vi har mange små teigar, mykje er bratt. Nokon må tåle å vere små». Som mange andre norske bønder, må Nordstoga drive mangesysleri. I tillegg til å stelle kuene, synger han. «Her i bygda er det akseptert å fare rundt og synge for folk. Folk her syns det er ein heilt OK måte å tene pengar på», sier Nordstoga.

Den sterkeste mobiliseringen av motkultur og motmakt vi har sett i nyere, norsk historie er EF/EU-motstanden i forbindelse med folkeavstemningene om norsk medlemskap i 1972 og i 1994. Nationen hadde solid rotfeste i motkulturen på nei-sida, da som nå. Spørsmålet om Norges tilknytning til Den europeiske unionen handler i stor grad om syn på fordeling og demokrati, herunder forholdet mellom sentrum og periferi. Norge har «mange små teigar, mykje er bratt».

Forrige ukes jubileumsartikkel av Erling Kjekstad, ga god historisk bakgrunn for lanseringen av #motkultur. Den handlet om Nationens rolle som nei-til-EU-avis. Slik lød ingressen: «Rollen som nei-avis i de to kampene om norsk medlemskap i EU er Nationens stolteste øyeblikk og «finest Hour»». Kjekstad skriver videre: «Formålsparagrafens påbud om at Nationen skal tjene «bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser» viser seg fram i de historiske oppgjørene foran folkeavstemningene i 1972 og 1994.» Nationens betydning som nei-avis har også avspeilet seg i opplagstall, med rekord i 1994: 22.000 abonnenter.

Nationens debattleder Hilde Lysengen Havro og den digitale debattportalen #motkultur står med andre ord i en sterk Nationen-tradisjon. Samtidig ser vi en sterkere sentralisering av både makt og penger enn på lenge. Den verdikampen som EU-debatten skarpstiller, pågår hver dag. Motkulturen er like viktig som den har vært i 100 år, om ikke enda viktigere.

