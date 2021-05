Nationen i alle kanaler

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det brenner i bøndenes leir. #Bondeopprør21 har sikret seg mer enn 40.000 underskrifter og tusenvis av bønder la ut på tidenes protesttog med traktor.

Målet er ei lønn å leve av. En inntektsutvikling som gjør det attraktivt å dyrke jorda, passe dyra, produsere mat. Å skape tro på ei framtid som gjør det mulig å anbefale nye generasjoner å aksle fjøsdressen.

Det er ingen selvfølge.

I år 2000 var det nær 69.000 gårdsbruk i Norge. I fjor var det 38.633. Omveltningen av landbrukspolitikken, som skjøt fart under tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp), endrer Norge. Den endrer landskapene, bygdene og menneskene.

Nationens formål er å jobbe for distriktene og bygdefolks økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Vi skal gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle. Vi jobber hardt for at landbruk skal være relevant også for folk utenfor næringa.

Under koronapandemien har bønder gjort som før: Gått i fjøset, på låven, på jordet. Mjølka kyr, stelt dyr, sådd og høstet.

Nationens journalister har også gjort som før: Fortalt historier om og med bønder, fiskere, annet distriktsbasert næringsliv. Siden mars 2020 har vi i vesentlig grad jobbet hjemmefra.

Mange avislesere har også brukt mye tid på hjemmekontor. Det er en viktig årsak til at lesertallene på papiravis faller, slik tall fra Mediebedriftene og Kantar viser. Mange av Nationens lesere i politikk og forvaltning, og i "den utvidede landbruksfamilien" – i samvirkebedriftene, i faglagene og i tilhørende næringer, har papiravisa på kontoret, der den deles av mange.

Under koronapandemien har slik felleslesing falt helt bort. Det samme gjelder papirlesing "på farta" – på tog og buss, på landbrukskontoret, hos veterinær, i bank og forsikring.

Lesertallene for papiravis nasjonalt faller mye mer enn Nationens lesertall. Våre lesere holder stand, selv når forsyningslinjene svekkes. Det er vi takknemlige for. Samtidig gleder vi oss over at våre kolleger i Norsk Landbruk er blant de absolutte lesertallsvinnerne i 2020.

Under koronapandemien har veksten for norske nettaviser skutt fart. Bruk av digitale aviser økte med 9 prosent siste halvår. Over sju av ti nordmenn bruker digitalt innhold fra norske aviser daglig.

Derfor gjør vi vårt ytterste for å styrke Nationen digitalt, slik at dere skal få nyheter, analyser, bakgrunn og historier fra landbruk og matproduksjon på mobilen eller en annen skjerm om dere foretrekker det.

26 prosent av Nationens abonnenter leser nå avisa digitalt, mot 1,5 prosent for fem år siden. I forrige uke ble Nationen nominert til Årets nisjenettsted. Også papiravisa får rosende omtale og Nationens forside om at en av fem griser i verden har norske gener, konkurrerer om prisen Årets avisforside.

Å kjempe om priser gleder oss stort. Men mest gleder vi oss over at dere lesere setter pris på det vi gjør. Takk for at du leser Nationen!