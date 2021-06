Når maten blir til søppel

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

De siste ukene har det vært stor oppmerksomhet omkring problemene grøntnæringa står overfor når de ikke har tilgang den vanlige utenlandske arbeidskraften.

Med koronarestriksjoner på innreise, får mange bønder ikke tak i nok folk til innhøsting. Dermed må grønnsakene pløyes ned og matsvinnet blir stort. Investeringer og arbeid er forgjeves, bøndene går med tap.

Nylig valgte bønder i Østfold derfor å kaste over 200.000 agurkplanter. Den samme skjebnen er varslet både for granplanter, for jordbær og andre norskproduserte matvarer man ikke har kapasitet til å plukke eller høste.

Dette matsvinnet kunne vært forhindret hvis regjeringen fant løsninger på arbeidsinnvandring med smittevernkontroll på grensen. Det skurrer for mange når fullvaksinerte nordmenn får reise og handle mat i Sverige, mens fullvaksinerte utlendinger ikke får komme til Norge for å sikre norsk matproduksjon.

I den andre enden av verdikjeden, opplever innbyggere i 48 norske kommuner at det ikke finnes løsninger for sortering og henting av matavfall og -rester.

Gjennom EØS-avtalen vil alle norske kommuner være forpliktet til å ha en slik ordning innen 2023. Det mangler foreløpig i ti prosent av kommunene, ifølge en gjennomgang NRK har gjort.

De 48 kommunene det gjelder er spredt over hele landet, men ligger i hovedsak i distriktene, i tillegg til Bergen og Trondheim. Noen mener klimakutt-gevinsten er for liten, andre er i gang med å lage et system for matavfallssortering.

Matavfall er en ressurs hvis man tenker sirkulær økonomi, fordi organisk nedbrytbart materiale kan utnyttes hundre prosent. De inneholder næringsrike stoffer som kan brukes i produksjon av biogass, CO₂ til for eksempel veksthus og miljøvennlig gjødsel.

Kommuner som har gode sorteringsordninger for matavfall lager ofte biodrivstoff som brukes av busser og renovasjonsbiler. Det er framtidsrettet ressursbruk.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier til NRK at regjeringen nylig har hatt en ny forskrift på høring som foreslår et krav om utsortering og materialgjenvinning av matavfall i alle kommuner. Det vil komme i forskrift fra Miljødirektoratet og kommunene blir dermed pålagt å etablere dette tilbudet, for å frigjøre ressurser fra matavfallet til biogass og kompost, og spare klimaet for utslipp.

Det aller beste for miljøet, også ifølge forskere fra Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi er å hjemmekompostere matsøppel i stedet for å kaste det i restavfallet. Da slipper man også utslippene ved å frakte søppelet.'

Kampen mot bortkastede ressurser må gå på flere fronter samtidig, i alle leddene av verdikjeden mellom produsent og forbruker. Det handler om bevissthet, men åpenbart også om politiske tiltak og retningslinjer.