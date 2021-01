Når livet rives bort under beina

Det katastrofale jordraset i boligområdet på Romerike har rammet lokalsamfunnet på Ask i Gjerdrum hardt. Bildene vi har sett på tv-skjermen de siste dagene er nærmest uvirkelige.

Mennesker som måtte rømme fra rasområdet forteller om dramatiske opplevelser man tidligere bare har sett på film: Jorda åpnet seg, asfalten knakk opp og hus og biler forsvant ned i bakken foran øynene på dem.

Raset er 700 meter langt, 300 meter bredt. 31 boenheter har til nå sklidd ut med kvikkleira, noen hus har flyttet seg så mye som 400 meter. Flere boliger henger på kanten og kan aldri flyttes tilbake til.

Når dette skrives, er massene fortsatt ustabile. Raset pågår fortsatt, nye hus og mer masse faller ned i dypet. Og verst av alt: Flere mennesker er fortsatt savnet.

Når tragedien er et faktum, er det betryggende å se hvordan den blir håndtert. Fra de første meldingene kom til politiet klokka 04 om morgenen onsdag, har alle nødetater gjort en formidabel innsats, døgnet rundt.

Annonse

Midt i dyp fortvilelse, utallige spørsmål og et enormt informasjonsbehov står en stødig og profesjonell innsatsleder og en tydelig berørt ordfører, som begge kommuniserer trygt med mediene. Det skaper uvurderlig tillit til at politi og brannvesen, sykehus i alarmberedskap og kommunen med krisestab gjør alt de kan i en svært vanskelig situasjon.

I tillegg kommer NVE og geologer. Helikopter med redningsmannskap med spesialkompetanse og støtte fra svenske kolleger, samt busselskaper som har fraktet de evakuerte og hotellene som har tatt imot og huser dem.

Når naturens brutale krefter gjør oss maktesløse, oppstår samtidig et stort behov for å hjelpe og bidra med noe nyttig. Naboer i sjokk og sorg engasjerer seg for sine medmennesker med stor omtanke. I krisesituasjoner stiller vi opp for hverandre.

Frivillige har samlet inn klær, toalettsaker og leker, folk har donert fôr til kjæledyr, restauranter har levert mat til de evakuerte. Noen har stilt med telefonladere og medisiner, andre med ledige leiligheter og tak over hodet til disposisjon for dem som har mistet alt.

1000 mennesker av Gjerdrums snaut 7000 innbyggere er evakuert fra sine hjem. Det preger alle. Noen av dem har bokstavelig talt fått livet revet vekk under føttene og våre tanker går til dem som starter 2021 på bar bakke. Kanskje også uten noen av sine familiemedlemmer.