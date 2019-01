Når kineserne vanner ut norsk fisk

«Kundene tror de betaler for torsk, men i realiteten betaler de for vann.» Slik uttaler forskeren Stephane Desobry seg til den franske kanalen France 5 i dokumentaren «Mollo sur le cabillaud?», ifølge NRK. På norsk betyr tittelen til dokumentaren noe sånt som "Pass på torsken?"

Bakgrunnen for Desobrys uttalelse er avsløringer om den norske torskens vei til franske middagsbord. Veien går i noen tilfeller via Kina. Der kan torskefiletene pumpes fulle av vann, som øker salgsvekta, og fosfat, som får dem til å se fine og ferske ut selv om de er i eldste laget.

Det er ikke bare kinesere som pumper vann, eller fosfat, inn i mat. Vi gjør begge deler også i Norge. Selv om fosfat var forbudt brukt i mat i Norge helt til vi ble nødt til å åpne for det fordi det var tillatt i EØS-relevante EU-regler. Argumentet er at slike grep får maten, i Norge er det ofte særlig snakk om bacon, til å se saftigere og finere ut.

Matprodusenter bruker mye tid på å pynte maten. Det er ikke til å legge skjul på. Noen ganger er det også helt greit. Andre ganger er det ikke.

Det er lett å forstå at franskmenn er opprørte. NRK gjorde i desember omfattende kartlegginger av ulike typers fisks lange reiser fra havet rundt om i verden før de ender i vår mave.

Fisk fraktes på kryss og tvers av verden for å bearbeides. Det er vanskelig nok å forstå for oss forbrukere. Enda mer absurd blir det når det jukses med vekta gjennom å pumpe inn vann. Og når det jukses med kjemikalier for å pynte på fisken. Spesielt fordi fosfat faktisk er problematisk - ikke minst, og aller viktigst, når det er umulig for forbrukere og myndigheter å få troverdig oversikt over hvor mye fosfat det faktisk er i maten.

Små doser fosfat er ikke farlige, ifølge franske eksperter. Men blir det for mye, kan det gå ut over nyrer og blodomløp.

Mattilsynets sjømatsjef Lise Rokkones sier til NRK at Norge har god kontroll på fosfat- og vannbruken i frossenfisken som finnes i norske frysedisker. For metodene brukes også på det norske markedet. Men norske merkingsregler er klare, ifølge Rokkones. Det samme skal oppfølgingen være.

Den store norske bekymringen de norske myndighetspersonene NRK har snakket med uttrykker, er altså ikke for vårt eget marked. Den er for hva slike avsløringer gjør med omdømmet til norsk fisk.

Men selv om regjeringen er bekymret, vil den ikke gjøre noe. «Det er et spørsmål mellom kinesiske eksportører og kontrollmyndighetene i EU», sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

I hovedsak har han rett. Hovedansvaret ligger der. Men hvis kinesiske eksportører vanner ut og kjemikaliebleker fisk vi selger til dem og selger den som norsk, er det også en sak for oss. Norge kan ikke være så redde for Kina at vi aldri sier ifra hvis noe er galt.