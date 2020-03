Når finanskomiteen blir operasjonssentral

Det var en prisverdig – og minneverdig – pressekonferanse Stortingets finanskomité holdt mandag formiddag. Alle partiene fra Rødt til Frp sto fram i en bred allianse om økonomiske tiltak.

Som påkrevet i alvorlige kriser sto også partienes representanter fram med et varmt hjerte og et kaldt hode. Krisen er svært alvorlig. Det mørke bakteppet er at børsen faller, oljeprisen faller og små og store norske selskaper vakler og trygler om hjelp. Verdensøkonomien er uoversiktlig.

Stortingets finanskomité, med partienes parlamentariske ledere i ryggen, har i over to døgn jobbet med å forbedre regjeringas kriseplaner, og sto mandag fram som en operasjonssentral i krisetid.

"Ingen skal stå alene", sa Aps medlem av finanskomiteen, nestleder Hadia Tajik. Det er en viktig beskjed til de tusener som har fått, og de tusener som vil få, permitteringsvarsler, til frisørene som har stengt salongene, til artistene og kunstnerne som over natta har mistet inntekten sin, og mange andre grupper.

Annonse

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lovet at komiteen skal fortsette å jobbe på samme måten. "Vi skal spille hverandre gode, og jobbe i lag. Styrken i nasjonalstaten Norge er at vi står sammen når kriser rammer. Vedtakene som vil bli fattet i dag på tvers av alle partigrenser viser styrken med vårt folkestyre" sa Vedum.

NHO-sjef Ole Erik Almlid var åpenbart fornøyd med den økonomiske "operasjonssentralen" på Stortinget så langt. "Dette kan ikke stoppe krisen, men det avhjelper krisen. Dette er bra", sa Almlid.

Hovedinnholdet i Stortingets økonomiske hjelpepakke: Ordninger som sikrer selvstendig næringsdrivende og frilansere 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. Staten betaler full lønn i for permitterte fra dag 3 til og med dag 20. Momsinnbetalingene utsettes, med tilbakevirkende kraft til 1. januar. Sykelønns- og omsorgspenger-ordningene utvides. Lærlinger sikres inntekt. Aktivitetskrav for sosiale ytelser bortfaller, og perioden for arbeidsavklaringspenger forlenges.

For å sikre at de nye ordningene er praktisk gjennomførbare, bygger mange av dem på ordninger Nav allerede håndterer. Nå er det om å gjøre at Nav makter sin del av dugnaden, og effektuerer ordningene raskt og riktig. Det samme gjelder andre deler av forvaltningen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bekrefter at hjelpepakkene blir dyre, og at Stortinget bruker "pææng Norge har på bok". Vedum understreker samtidig at det blir langt dyrere for landet om fellesskapet ikke betaler for å berge norske borgere og flest mulig bedrifter gjennom koronakrisen.

Det er betryggende at våre folkevalgte åpner pengesekken når det er helt nødvendig, slik som nå. Det er nødvendig for å ivareta befolkningen i krisetid, og for å ivareta norske bedrifter og arbeidsplasser så godt som mulig igjennom krisen.