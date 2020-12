Når debatten knebles

Debattklimaet er et felles ansvar. Det kan være misvisende å kalle det debattklima. For de bidrar ikke konstruktivt til noen debatt, de som tar i bruk det hardeste skytset i sosiale medier.

De mest aggressive og ufine er ikke ute etter dialog eller utveksling av meninger, de har bare en umettelig trang til å si hva de selv mener. På aller styggeste vis.

Da landbruksminister Olaug Bollestad nylig var med på jakt, fortalte hun om opplevelsen med bilder på sin Facebook-side. Kommentarene som rant inn beskriver hun slik til Nationen: “Jeg blir kvalm”.

For hets, slengbemerkninger og personangrep er blitt vanlig. Ikke minst går det ut over personer som fronter kontroversielle saker. Som jakt eller rovdyr. Vindkraft, innvandring og vegansk mat vs. kjøtt setter også fyr på kommentarfeltet.

Man skulle tro at tonen i sosiale medier ville bedre seg når folk flest fikk erfaring med åpne plattformer under fullt navn. Dessverre går det heller feil veg.

Bollestad mener klimaet i kommentarfeltene er blitt verre de siste årene. Man tar seg i å etterlyse helt grunnleggende folkeskikk. Men det er mer alvorlig enn som så.

For når kritikk og hets av enkeltpersoner og deres utseende blir en dagligdags omgangsform, er det en trussel mot demokratiet. Det knebler debatten.

De fleste vegrer seg for å stå i en storm der vi får passet påskrevet. Men mer enn fire av ti lokalpolitikere har opplevd hatefulle ytringer eller konkrete trusler, viser en rapport fra KS. Hele åtte av ti stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer har opplevd det samme.

Vi trenger at mennesker velger å være politikere. Vi trenger samfunnsdebattanter og kritikere, men også at helt vanlige folk, som ikke er profesjonelle eller offentlige stemmer, tør å si sin mening - uten å få personangrep tilbake.

Ellers blir diskusjonene fattigere, takhøyden lavere, mangfoldet dårligere. Vi risikerer at viktige politiske beslutninger tas uten at en variasjon av stemmer blir hørt i debatten.

Sterke følelser er ingen unnskyldning for å droppe all anstendighet og hamre løs på tastaturet uten filter. Personangrep forsøpler det offentlige ordskiftet. Uansett hvor uenig man er i sak, bør det du sier være noe du også ville turt å si ansikt til ansikt.

Rådene er enkle: Er du uenig? Flott - din mening kan legges fram med saklige argumenter. Vil du ytre deg om noens utseende? Gå vekk fra tastaturet og tenk over hvordan du hadde reagert om ungene dine sa noe slikt til et annet menneske. Eller om noen skrev det om deg.