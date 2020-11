Når arbeidsgiver stjeler

Aftenposten har i en rekke artikler nå i høst skrevet om lønnstyveri i bemanningsselskapet IMO Offshore, som har hatt oppdrag for Kaefer Energy, Kværner i Nordsjøen og flere andre selskaper. Ifølge Brønnøysundregistrene hadde selskapet 210 ansatte i januar 2020.

Over 80 ansatte i selskapet sendte inn lønnskrav etter gjentatte feiltrekk. LO og Fellesforbundet anså trekkene som grovt lønnstyveri. De største lønnskravene fra ansatte var på rundt 200.000 kr. Til sammen skyldte selskapet over 15 millioner kroner i lønn, offentlige avgifter og annen gjeld. I sommer skiftet bemanningsselskapet navn, og gikk deretter konkurs.

I slutten av september presenterte Aftenposten den hjerteskjærende historien om en familiefar med et lønnskrav på 190.000 kroner mot IMO Offshore. Regningene hopet seg opp. Den 37-årige familiefaren orket ikke mer og tok sitt eget liv.

Som Fagforbundets leder Mette Nord har påpekt, så er det helt urimelig at en arbeidstaker som stjeler fra sin arbeidsgiver kan straffes med fengsel i inntil seks år, mens arbeidsgivere som stjeler fra sine ansatte ikke kan straffes ut fra straffeloven. Om noe strider mot den allmenne rettsfølelsen, så må det være denne klassejustisen, som LO-rådgiver Jonas Bals treffende omtaler dette som i Dagsavisen.

Annonse

Nå har Arbeids- og sosialdepartementet sendt et forslag om lønnstyveri ut på høring. I høringsnotatet kan vi lese at det finnes flere straffebestemmelser som kunne blitt brukt mot lønnstyveri. Men departementet er likevel ikke kjent med at noen arbeidsgivere er dømt for lønnstyveri de siste 20 årene, med unntak av noen få grove menneskehandelsaker.

Dersom regjeringas lønnstyveri-forslag blir vedtatt, skrives ikke lønnstyveri inn i straffeloven denne gangen heller. Regjeringa foreslår å ta bestemmelsen om lønnstyveri inn i arbeidsmiljøloven. Det er en feilplassering. Først og fremst fordi det minner om klassejustis og ulikhet for loven.

I tillegg har LOs Jonas Bals flere gode argumenter: "Ettersom vi vet at kriminalitet begått av arbeidsgivere har lavere status i politiet, er det all grunn til å tro at en slik feilplassering også vil føre til lavere prioritet. Det kan dessuten føre til unødvendig dobbeltarbeid, der det først er Arbeidstilsynet og deretter politiet som skal etterforske saken."

Og hva med ansatte som overtales til å opprette enkeltmannsforetak, slik at arbeidsgiver får billigere arbeidskraft og slipper å betale sykepenger, for eksempel, spør Bals. Arbeidsmiljøloven gjelder kun for ansatte.

Stortinget har ennå ikke behandlet regjeringas lønnstyveri-forslag. Vi må forvente at stortingsflertallet sørger for å fjerne ethvert spor av klassejustis, og sørger for å hjemle fengselsstraff for lønnstyveri i straffeloven.