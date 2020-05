Da nærpolitireformen ble vedtatt i 2015 manglet det ikke på kritikk mot den, eller advarsler om at den ville føre til sentralisering. Slik har det også blitt, og ikke bare som en konsekvens av at det i dag er færre lensmannskontorer enn før reformen.

I rapporten "Toppledere og toppledelse i politi og påtalemyndighet" har førsteamanuensis Rune Glomseth ved Politihøgskolen intervjuet 16 politiledere. Mange sier det samme; "nærpolitireformen" har ført til sentralisering i politiet på flere plan. Politilederne mener også at både avstandene internt i politiet og byråkratiet har økt. Nærpolitireformen har altså feilet på viktige områder.

Glomseth sier til Politiforum at han er overrasket over at så mange av politilederne peker på sentralisering som en konsekvens, siden det fra flere hold ble "hevdet at politireformen ikke var en sentraliseringsreform".

Tidligere i vår kom også den femte i rekken av rapporter om nærpolitireformen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Den viser at politiansatte og lokalbefolkning mener politiet har dårligere tilstedeværelse lokalt, og at mange politiansatte mener arbeid med hverdagskriminaliteten ikke blir godt nok ivaretatt.

En konsekvens av nærpolitireformen var også nedleggelse og sammenslåing av flere lensmannskontorer. Tross langt færre lensmanns- og politikontorer, er også prosentvis langt flere stengt i dag enn før reformen. Av 220 lensmannskontorer holder bare 110 kontorer åpent hver dag, altså halvparten. Før nærpolitireformen var 266 av 354 kontorer åpne hver dag, eller 75 prosent.

Argumentene var at befolkningen i liten grad hadde nytte av et kontor som knapt nok var åpent, og at politifolkene heller skulle erstattes av patruljer. Likevel har ikke regjeringen oversikt over hvor mange flere politipatruljer det har blitt etter reformen.

På spørsmål fra Senterpartiets justispolitiske talsperson, Jenny Klinge, kan ikke justisminister Monica Mæland (H) opplyse om hvor mange flere patruljerende biler det har blitt med nærpolitireformen. Mæland opplyser om at "vi ikke har tilstrekkelig kunnskap om ressursdisponering og antall politipatruljer før reformen til å kunne sammenligne situasjonen før og nå".

Mæland sier til Nationen at samtlige politidistrikter har blitt styrket i antall ansatte, og har høyere politidekning nå enn før. Når de foreløpige funnene tyder på sentralisering av beslutninger, administrasjon og ressurser, viser det at det trengs en større gjennomgang av hvor ressursene faktisk blir av. Det må regjeringens varslede stortingsmelding om politiet vise.