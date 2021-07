Næringsministerens fomling

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Skal de famøse millionbonusene i Norwegian betales tilbake – eller ikke?

Norwegian fikk et statsgarantert lån på tre milliarder kroner i fjor. Lånet skulle redde selskapet fra konkurs. Ett av vilkårene var at "lån fra garantifasiliteten ikke skal benyttes til utbytte eller bonusutbetalinger til ledende ansatte".

I januar fikk Norwegian i tillegg 1,5 milliarder kroner av staten i såkalt hybridkapital.

I mai ble det internt i Norwegian bestemt at de to toppsjefene Jacob Schram og Geir Karlsen skulle få 11 millioner kroner hver i bonuser (på toppen av andre lønns- og bonusordninger). I tillegg fikk de andre konserndirektørene i selskapet til sammen åtte millioner kroner i bonus.

Bonustildelingene til toppene i konkurstruede Norwegian har naturlig nok høstet storm både i Stortinget og i avisspaltene. Hvordan kunne det skje? Hvordan kan selskapet først trygle om statlig pengehjelp, for deretter å rundhåndet dele ut millionbonuser?

Næringsminister Iselin Nybø sier at Norwegians bonusforbud utløp 26. mai i år. Norwegian mener at bonusforbudet ble opphevet allerede i desember i fjor. Norwegian hevder dessuten at siden bonusene ikke ble utbetalt før nå i sommer, så har ikke selskapet brutt noe bonusforbud.

Det er lite tillitvekkende at det ennå ikke er avklart hva som faktisk gjelder. På spørsmål fra Klassekampen torsdag om statsråden vil forfølge saken juridisk for å få avgjort hvem som har rett av regjeringa og Norwegian, nektet Nybø å svare.

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo mener at staten må kreve en nullstilling av bonusene, altså en tilbakebetaling til Norwegian.

"Dette er et av mange eksempler hvor private aktører setter til side statens vilkår, eller omorganiserer slik at vilkårene svekkes. Det undergraver staten som støttespiller for næringslivet", sier Andenæs til Klassekampen.

I tillegg undergraver Norwegian-bonusene mange norske velgeres tillit til næringslivsledere.

Stortingsrepresentantene Terje Aasland (Ap) og Geir Pollestad (Sp) har lenge etterlyst en oppklaring rundt hva som skjedde med bonusene, og mener det er urovekkende at næringsminister Iselin Nybø ikke er tydelig på om hun vil forfølge saken.

"Det burde være i regjeringens og Næringsdepartementets interesse å legge alle fakta på bordet", sier Pollestad.

På spørsmål om næringsminister Iselin Nybø anser Norwegian-saken som avsluttet, svarer hun: "Nå har jeg svart grundig på spørsmål fra Stortinget og har ikke ytterligere å legge til."

Det vil nok likevel være klokt av statsråden om hun likevel forbereder seg på å svare på spørsmål om Norwegian-saken i valgkampen.