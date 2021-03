Næringsministeren lar bedrifter dukke under

Statsminister Erna Solberg mistenkeliggjør næringsdrivende som sliter hardt på grunn nedstengingen. Statsministeren spør om de som sliter egentlig ville hatt livets rett uten korona. Det er uverdig og høyst urimelig.

Samtidig som næringsminister Iselin Nybø lar de som ofrer alt i koronadugnaden, seile sin egen sjø.

Kokk og restauranteier Inge Johnsen i Trondheim beskriver det slik: Jeg føler det som at vi blir dyppet under vann og holdt nede uten å vite når vi får komme opp og trekke pusten. Når vi er oppe, aner vi ikke når vi hvor lang tid vi har på oss før vi blir dyttet under på ny. Vi driver med små marginer i denne bransjen, og holder så vidt hodet over vannet til vanlig.

Nå er mange i Johnsens bransje "dyttet under vann" igjen. Oslo og Viken er stengt. Næringsministeren viser at hun ikke tar det ansvaret hun har. Flere småbedrifter, ikke minst i restaurantbransjen, drukner. Mens de altså mistenkeliggjøres av statsministeren. Derfor må Stortinget ta ansvaret. Nå.

Kompensasjonsordningene for de mindre bedriftene er altfor grovmasket. Alt for mange faller igjennom - mens større selskaper tar ut sine overskudd.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, peker på at Inge Johnsen og restauranter som Lian er de reelle bærerne og forvalterne av norsk mat – og matkultur, og er viktigere enn noensinne.

Lars Petter Bartnes kommer med en høyst betimelig advarsel: "Jeg frykter at mange av de stedene og opplevelsene som vi savner og gleder oss til å besøke når landet igjen åpner opp, har lukket dørene underveis. Da er det for sent", skriver Bartnes i Midtnorsk debatt.

Inge Johnsen innledet kronikken i Midtnorsk debatt, som vi også publiserte her i Nationen, med at han ikke klarer mer: I dag retter jeg ryggen og sier at denne såkalte dugnaden kan jeg ikke være med på mer. Vi har forsøkt å rope varsko om en bransje i nød, men er ikke blitt hørt. Nå er Lian Restaurant til salgs.

Hva med de andre i bransjen? spør Inge Johnsen. Jeg har fått hjelp til å skrive denne kronikken av en venn som får bokstavene på rett sted. For uten å mestre ordene kommer man ikke til orde. Det er den brutale virkeligheten, og det får konsekvenser. Vanlige arbeidsfolk i serverings- og reiselivsbransjen når ikke frem i det offentlige ordskiftet. Kanskje er det fordi vi har lært oss et håndverk i stedet for å bli gode til å skrive og argumentere.

Et velferdssamfunn skal testes på hvordan det tar vare på de mest sårbare. Næringsminister Iselin Nybø består ikke testen når hun lar matgrundere som Inge Johnsen og andre i restaurantbransjen seile sin egen sjø, og dukke under.