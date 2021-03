Næringslivssatsing som synes

De seks nabokommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja har ambisjoner om å øke innbyggertallet i hele regionen. Skal de oppnå tilflytting, vet de at de må kunne tilby attraktive arbeidsplasser, og lyser like gjerne ut hele 350 ledige stillinger samtidig.

Under tittelen “Stillingssleppet 2021” kan folk på jobbsøk velge mellom alt fra reingjeter i Jotunheimen til landmåler, webutvikler og en karriere som skipper på Gjende. Jo flere muligheter på ett brett, desto større sjanse for at det er interessant også for par å vurdere Nord-Gudbrandsdalen som aktuell plass å slå seg ned.

Regionen har, som flere andre distrikter i landet, opplevd nedgang i folketallet over tid. Det er mange faktorer som skal til for å holde på innbyggerne, for ikke å si tiltrekke seg nye. Jobb er utvilsomt én avgjørende brikke i puslespillet for dem som veier for og imot å bosette seg i bygder, småbyer og lokalsamfunn.

Å gå så offensivt ut som Nord-Gudbrandsdalen her gjør, skaper blest og positiv merkevarebygging. Det viser i seg selv at dette er kommuner som vil noe og tør å satse.

I fjor hadde kommunene 201 stillinger i et felles "slipp", i år rundt 350 – som riktignok også inkluderer sommerjobber, vikariater og deltidsstillinger. Ett av målene er at studenter som har fått smaken på distriktet etter sommerjobb i det såkalte Nasjonalparkriket på sikt kan bli dedikerte fastboende.

Annonse

Distriktsnæringsutvalgets rapport “Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn” som ble lagt fram for regjeringen i høst, viste tydelig at et mangfold i arbeids- og næringsliv over hele landet er avgjørende, hvis vi skal ha noe mål om å opprettholde bosetting i levende distrikter.

Les også: Nasjonalparkriket tilbyr 160 stillinger og 200 ledige hus

Det er ute i det langstrakte landet at store deler av den norske verdiskapinga skjer. Man ikke skal måtte flytte til, eller bo i storbyen, for å ha spennende jobber og gode karrieremuligheter. Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal gjør en systematisk jobb for å vise at det stemmer.

Sammen med Nasjonalparkriket Reiseliv AS, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening og de seks kommunene, er Regionrådet tydelige på at de kan by på mer enn fin natur. Det er ingen grunn til at distriktene skal reduseres til postkortvakre turistmål man bare reiser gjennom og forbi.

Skal de oppnå resultater, kreves imidlertid også boliger: En miks av leiligheter, småbruk og eneboliger er nødvendig for å tilfredsstille mennesker i ulike livsfaser. Regionrådet Nord-Gudbrandsdal har derfor også etablert et "boligtorg", en plattform der kjøpere og selgere kan kontakte hverandre.

Her er det inspirasjon og informasjon å hente for andre distriktskommuner og regioner i landet.