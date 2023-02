Næringslivet trenger yrkesfagelevene i distriktet

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I en serie av forskningsartikler tar Statistisk sentralbyrå (SSB) for seg distrikter og utdanning: Hva bosted betyr for elevers og studenters valg av retning, fag og studietidspunkt.

Tallene viser at 51 prosent av elevene høsten 2021 valgte studieforberedende retning på videregående, mens 49 prosent valgte yrkesfag.

Det endrer seg imidlertid drastisk når vi ser på hvor elevene bor. 71 prosent av elevene fra Oslo-området velger studieforberedende, mens andelen synker gradvis jo mindre sentralt elevene er vokst opp, skriver Kommunal rapport.

I de mellomstore byene og utover i distriktet er det en overvekt av elever i yrkesfaglige løp, og blant elever fra de minste kommunene velger hele 68 prosent yrkesfag.

Valg av videregående opplæring henger naturlig nok tett sammen med hva slags næringsliv man er omgitt av og hvor ungdommene ser muligheter for å komme seg inn i arbeidslivet. Det er bra å se seg rundt og være praktisk i sin tilnærming: Hvor er det bruk for meg?

Mulighetene er tett knyttet mot de utdanningstilbudene hver fylkeskommune legger til rette for på videregående nivå. Det avgjør ungdommenes reisevei til alternative linjer og utdanningsvalg. Mange vil ende med å gå på sin nærmeste videregående skole av praktiske hensyn, for å slippe å flytte hjemme fra og bo på hybel.

SSB peker også på sosial reproduksjon som en årsak. Elever følger gjerne i foreldrenes fotspor og velger utdanningsløp som gjenspeiler det som er vanlig i sin familie og på sitt hjemsted.

Å øke andelen ungdom som velger yrkesfaglig retning har vært et mål, både for næringslivet og politisk – senest påpekt av Jan Tore Sanner da Høyre nylig la fram 80 forslag for å forbedre ungdomsskolen.

I fjor meldte to av tre bedrifter i NHOs Kompetansebarometer om mangel på relevant arbeidskraft. Fire av ti rapporterte om rekrutteringsproblemer. Norge trenger flere fagarbeidere.

Når NHO presenterer sitt barometer for 2022, vil det neppe overraske noen om bedriftene etterspør ansatte med yrkesfaglig kompetanse, ingeniørutdanning, kvalifikasjoner innenfor det brede feltet "grønn omstilling" og ikke minst flere lærlinger.

Sistnevnte er lettere der forholdene er små og skolen kan være tett på den lokale næringsstrukturen og bedriftenes behov. Når arbeidsplasser og elever "finner hverandre", fører det til at ungdom fra distriktene og de små byene i større grad fullfører sin yrkesfaglige utdanning enn de gjør i Oslo og de store byene.

Godt realitetsorientert distriktsungdom blir svært viktige for norsk næringsliv framover.