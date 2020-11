Tusenvis av ansatte i Oslo-området er permittert. Ute- og reiselivsbransjen, treningssentre, butikker og kulturarrangører rammes hardt når kundene uteblir og smittetiltakene tvinger dem til å stenge. De ansatte får ikke lønn, bedriftene har ikke inntekter.

Regjeringa lanserte 17,7 milliarder kroner i en ny økonomisk krisepakke tirsdag, men får berettiget kritikk fra opposisjonen - delvis støttet av både NHO og Virke: Det er for lite, for ustabilt og uforutsigbart.

Kontantstøttemodellen som i vår ble administert av Skatteetaten var ikke laget for å vare i flere måneder, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). Spørsmålet er hvorfor ikke? Vi har visst lenge at koronapandemien ikke ville være over på denne siden av nyttår.

Selvfølgelig tar det tid å få på plass en ny ordning, nå med Brønnøysundregisteret som forvalter. Men det er tid mange bedrifter ikke har. Nå må restauranter og arrangører bære sine utgifter og manglende inntekter fram til januar før de kan søke støtte for det de har tapt siden september.

Risikoen er stor for flere konkurser før den tid, selv om næringsminister Iselin Nybø (V) ber dem få hjelp fra sin vanlige bank fram til koronautbetaling kan komme etter nyttår.

I Oslo er det attpå til de bydelene som står svakest sosiøkonomisk som er hardest rammet av koronapandemien. Over 200 nye registrerte smittetilfeller på én dag gjør byrådsleder Raymond Johansens jobb svært utfordrende.

For det er ikke uforutsett at smittetallene ville øke i høst. Det ble varslet i april. Det kunne gitt regjeringen tid til å lage økonomiske ordninger for næringslivet som ville vært varige over lengre perioder.

Nå står i stedet privatpersoner, blant dem 17.000 ansatte i restaurantbransjen, i permitteringer og frykt. Vil de ha en jobb å komme tilbake til? Vil de ha penger til å betale husleia?

På spørsmål om hvorfor ordningene er tidsbegrensede og ikke kan gjelde på ubestemt tid, så lenge pandemien varer, svarer regjeringen at "det så lysere ut i sommer" og at de nettopp gir næringslivet forutsigbarhet ut februar 2021.

Da har regjeringen og næringslivet ulik oppfatning av hva som er langsiktig.

Det mest forutsigbare her, er at koronapandemien heller ikke er borte om tre og en halv måned. Da virker det defensivt når næringsministeren sier de "allerede nå" jobber med en ordning som skal gjelde etter februar. Hvorfor ikke videreføre den de nå etablerer - så lenge den er nødvendig?

"Vi må være fleksible”, sier Nybø. Men fleksibel og uforutsigbar er strengt tatt to sider av samme sak - det beskriver bare hvor ulikt det oppleves ut fra hvilken side av bordet man sitter på.

Nybø peker på at bedrifter i krise også kan stimuleres til omstilling. Omstilling til arbeidsledighet? Det norske næringslivet trenger først og fremst større stabilitet og sikkerhet for økonomisk hjelp i en ekstremt krevende tid. Og hvis en krisepakke på 17,7 milliarder virker raust, kan man sammenligne med at regjeringen også har gitt over 9 milliarder kroner i skattelette de siste årene.

For AS Norge kan det stå mellom å forsøke å være mer i forkant og hjelpe bedrifter gjennom krisa, eller å måtte sørge for opprydningen i etterkant, med varig høy arbeidsledighet og tilhørende sosiale kostnader.