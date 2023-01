Nærbutikkene trenger fortsatt strømstøtte

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Mandag åpner Lokalsamfunnskonferansen på Gardermoen. Her samles ordførere, kommunedirektører, lokale folkevalgte, tillitsvalgte og ledere fra mange kommuner. Alle opptatt av å skape gode steder å bo og ei best mulig framtid for sitt lokalsamfunn.

På agendaen står tillit og inntekter, naturressurser og distriktsopprør. Matproduksjon og fastlegekrise, beredskap, politi og velferdstilbud skal opp til debatt. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) bør ikke være overrasket hvis også strømprisen blir et tema.

For de økte strømutgiftene er en stor belastning for mange næringsdrivende. Ikke minst for bedrifter i distriktene. Derfor ble Støre-regjeringen med SV enige om at statsbudsjettet skulle inneholde 23 millioner kroner i ekstraordinær strømstøtte til de såkalte Merkur-butikkene.

Haken er at ordningen varte fram til 31. desember. Foreløpig er det ikke sagt noe om hva som skal skje for året vi nå har begynt på.

Svært mange av de 580 nærbutikkene i Merkur-programmet, driver med små marginer i utgangspunktet. Nedslagsfeltet og kundegrunnlaget er lite, overskuddene like så. Små butikker gir relativt stort varmetap, og dermed høyt strømbehov, i forhold til omsetningen. Sårbarheten gir butikkene få muligheter til å klare de økte strømutgiftene.

Da går det som med Vestlia Landhandleri i Søndre Land i Innlandet. Eiere og drivere Anette og Fredrik Haug stengte dørene for godt 30. november.

Også i år med normalt kostnadsnivå blir rundt ti Merkur-butikker lagt ned på grunn av sviktende omsetning. Det ligger i sakens natur at dette er næringsliv mer eller mindre konstant på randen av lønnsom drift.

Ikke desto mindre er dette en ekstremt viktig del av det lokale næringslivet. Samtidig som den sørger for arbeidsplasser, er dagligvarebutikken i små lokalsamfunn veldig mye mer enn melk og brød, som Steinar Fredheim i Distriktssenteret formulerer det.

Her er det tilleggstjenester som post, apotek, kafé og en generell møteplass. Betydningen for lokalsamfunnet, for tilbudet i bygda, for fellesskapsopplevelsen av at man «bor et sted», gjør at regjeringa må se verdien i å sikre nærbutikkenes overlevelse.

– Under pandemien var nærbutikkene definert som samfunnskritiske, men nå er det usikkert om de overlever 2023, sier Kjell Ingolf Ropstad i finanskomiteen. KrF foreslo å bevilge 57 millioner kroner til Merkur-butikkene i forlenget strømstøtte.

Etter at Vestlia Landhandleri ble lagt ned, må bygdefolket reise to mil til nærmeste butikk. Det gir et fattigere lokalsamfunn – motsatt av det Senterpartiet og regjeringa har sagt de ønsker.

Kan Gjelsvik ha med seg penger når han kommer til Lokalsamfunnskonferansen?