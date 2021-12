Nær folk i Oslo

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

På Helgeland reddet altså aksjonistene lærer- og førskolelærerutdanningen, som høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) åpner på Nesna allerede til høsten. Nord universitet står for reetableringen av lærerutdanningen de selv la ned i 2019.

Aksjonistene på Nesna tapte kampen for en selvstendig høyskole, slik Sp-lederen hadde lovet dem. De snakker altså med en viss rett om "løftebrudd fra Sp".

Når to partier danner samarbeidsregjering, handler det selvsagt om å gi og ta. Begge får noen seire – og begge partier må svelge noen kameler. Tap og seiere telles opp og blir synlige i regjeringsplattformen, også kalt Hurdalsplattformen.

Hurdalsplattformen viste at Sp måtte svelge større kameler enn selvstendigheten på Nesna. Sp tapte kampen om Ullevål sykehus.

Om aksjonistene på Helgeland er sveket av Sp, så er Oslo-velgerne forrådt, skal vi tro Jan Bøhler fra Oslo Sp, tidligere stortingsrepresentant for Ap. Sommersola skinner ikke over Bøhler og Vedum lenger. Bøhler angriper partilederen i Dagbladet: "Sjokkert og dypt skuffet over Vedum".

Før valget sa Bøhler at sykehussaken var en av de viktigste årsakene til at han forlot Ap til fordel for Senterpartiet.

Tirsdag mobiliserer Oslo Sp, aksjonsgrupper ved sykehusene i Oslo-regionen og fagforeninger til fakkeltog fra Rådhuset til Stortinget. Hovedparolen er "Redd Ullevål sykehus".

Bøhler forlot altså Ap i "stor grad" på grunn av at partiet ville legge ned Ullevål. Han kjenner Ap, og vi vil tro han også vet noe om hvordan regjeringsforhandlinger fungerer.

Dermed kan en undres over hvorfor Bøhler ikke retter skytset mot Ap, som lenge har kjempet en innbitt kamp – til dels mot sine egne – for å få lagt ned Ullevål sykehus.

Aps historiske hang til sentralisering i store enheter skarpstilles i kampen om Ullevål sykehus. Sykehussaken skarpstiller Aps manglende forståelse for hva "nær folk" og "lytte til vanlige folk" innebærer.

Ap og Jonas Gahr Støre bør avkreves svar på hvorfor det er så viktig for Ap å bygge nye, svære institusjoner som mange i hovedstaden ikke vil ha. Også Oslo-folk setter pris på nærhet.

På den annen side bør Sp være klar over hvor stor fallhøyde partiet har, etter at mange velgere over tid har festet tillit til partiets løfter.

"Nær folk" var navet i Sps valgkampstrategi (og tittelen på valgkamp-boka Trygve Slagsvold Vedum skrev sammen med Jan Bøhler). Sp drev en god og troverdig valgkamp.

Samtidig som Jan Bøhler skyter på feil skive i sykehussaken, så må også Sp være forberedt på, og håndtere, den fallhøyden partiet har bygd opp. Både på Nesna og i Oslo og i Norge.