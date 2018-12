Noen dager før Nortura-konsernsjef Arne Kristian Kolberg gikk av, fikk 23 ansatte i ekspedisjonen på Nortura-slakteriet i Malvik permitteringsvarsel. Årsaken var, kort fortalt, at Nortura hadde lagt alle eggene i én kurv.

Bedriften hadde innført nytt IT-system. Det var ikke lagt inn tilstrekkelige overgangsordninger, og så klappet systemet sammen. All IT-basert ekspedisjon for Malvik måtte, som Nationen skriver, tas via anlegg i andre byer, hvor det gamle, angivelig utdaterte IT-systemet fortsatt var i bruk.

Nær full fadese. Kort etter at en utbygging av Nortura-anlegget på Hærland endte med budsjettsprekk på over 350 millioner. Nesten dobbelt så dyrt som budsjettert.

Noen, nærmere bestemt konsernsjefen, måtte gå.

Nå begynner styreleder Trine Hasvang Vaag og resten av styret jobben med å rette skuta.

Ledere i landbrukssamvirkene har ingen enkel jobb. Milliardkonserner som Tine og Nortura møter samme krav til inntjening, effektivitet og utvikling som en hvilken som helst bedrift i den størrelsesorden. Samtidig møter de forventninger om at de skal forvalte sin helt unike samfunnsrolle på en måte som tar et større sosialt ansvar enn bedrifter flest.

En ikke uvesentlig del av bondesamvirkenes eierskap er skeptisk til "blåruss" i administrasjonen. Det åpner en ytterligere flanke for toppledelsen: Eierkritikk mot grep som ellers virker bedriftsøkonomisk rasjonelle.

Balansegangen kan forklare hvorfor det kan ta tid før samvirkeledelsen tar omstridte, men kanskje nødvendige grep. Som investeringene i slakteriet på Sveberg utenfor Trondheim. Det erstattet flere mindre slakterier, og reduserte slaktekostnad per kilo kraftig. Men det er selvfølgelig også sentraliserende.

Samtidig viser IT-problemet og Hærland-sprekken at Nortura bommer på målet for ofte. Det er et alvorlig problem for Nortura, også for den helt avgjørende produktutviklingen.

Investeringer og innovasjon, altså å bruke penger på å finne nye måter å tjene penger på, er en hjørnestein i moderne forretningsdrift. Ingen med vettet i behold kan mene Nortura ikke skal drive med det.

Men investeringsvilje er ikke nok. Du må kunne se forskjell på en god og en dårlig investering. Hvis du mangler evnen til å gjennomføre og følge opp en investering skikkelig, ender "investeringer" raskt med å kaste penger ut av vinduet av misforstått lojalitet til kravet om at penger må brukes.

Feilstegene kan ikke settes på Kolbergs konto alene. Både Nortura-styret og Nortura-administrasjonen må bære sin del av ansvaret. Derfor er det viktig at den nye konsernsjefen har teft for de riktige valgene, ryggdekning til å ta dem, og tyngde til å sørge for at de blir skikkelig gjennomført.