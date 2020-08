Summen av tiltak i vår og sommer brakte utviklingen av covid-19-pandemien under kontroll. Det er, som Folkehelseinstituttets overlege Preben Aavitsland sier, en bragd.

I de siste ukene har smittespredningen tiltatt. Det er imidlertid grunn til å huske, slik Folkehelseinstituttet påpekte i forrige uke, at situasjonen ikke er som i vinter. Da spredte smitten seg utover til en stor andel av landets kommuner, med over 300 påviste smittede hver dag. Nå er det lokal oppblomstring enkelte steder, med godt under 100 smittede hver dag.

I vinter visste vi lite om viruset og dets egenskaper. Nå vet vi mer. Ikke alt har gått framover. I mars var motivasjonen i befolkningen til å gjennomføre tiltak, høy. Nå hangler det.

Hverdagen er fremdeles annerledes for de aller fleste av oss. Mange arbeidstakerne må se en høst med fortsatt hjemmekontor i møte. Den utsatte sydenturen lar seg ikke gjennomføre, konserter og fester forblir små og sjeldne. Foreldre får ikke følge barna til barnehage og skole.

De sosiale omkostningene av isolasjon og sterke restriksjoner på samfunnsliv og aktivitetsnivå gjør seg gjeldende. Vi går lei. Vi kjefter på studenter, utenlandsreisende eller andre grupper. Folk går forbi teststasjonen på Gardermoen når de går av utenlandsflyet. Det festes uten avstand eller kontroll i bygd og by. Kjøttdiskene i svenske småbyer raides få timer før – eller dagen etter – at restriksjoner er innført. Vi har med Hurtigrute-saken sett konsekvensene når smittevernrådene ikke følges i reiselivet; smitten fortsetter å bre om seg når folk tar den med hjem.

Vi har alle et personlig ansvar for å unngå smitte og smittespredning, men rådene fra styresmaktene må være klare og konsise. Flere har med god grunn kritisert regjeringen for å ha åpnet for utenlandsreising fra midten av juli. Selv om åpningen skjedde med klare anbefalinger om å unngå unødige turer, ble den oppfattet som et klarsignal for å sette seg på et fly ut av landet.

Det har helt siden mars stått klart at utenlandsreisende er en viktig kilde til spredning av viruset i Norge. Men først i forrige uke åpnet teststasjonen på Oslo Lufthavn Gardermoen. Det er for sent. Det er heller ikke godt nok at det er en ukes ventetid for å ta koronatest i Oslo. Danmark har påbudt bruk av munnbind for alle kollektivtransporter, mens i Norge gjelder det bare til og fra Oslo og Indre Østfold, i rushtiden når reisende ikke kan holde nødvendig avstand til hverandre og i første omgang i to uker.

Vi må ikke miste av syne at vi fortsatt har ledelsen over viruset. For å holde smitten nede i nye måneder og år, er det viktig at vi fremdeles holder avstand, og at vi lytter og følger de rådene som kommer. Da må rådene oppleves som gjennomtenkte og konsekvente.