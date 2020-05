Nå er det nok

Har statsminister Erna Solberg (H) fått med seg at folk i økonomisk krise etter koronaen ikke sover om natta fordi de ikke har penger til mat, husleie og strøm? Har arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fått med seg at folk må ty til Frelsesarmeen og andre som deler ut gratis mat, til tross for at Stortinget har vedtatt at de skal ha økonomisk kompensasjon?

Solberg-regjeringa lover stadig at pengene nok skal komme, og føyer til et "vi gjør så godt vi kan". Det holder ikke lenger. Om regjeringa ikke prioriterer å sette Nav i stand til å innfri sine forpliktelser umiddelbart, er det jevngodt med å holde folk i svært krevende situasjoner, for narr.

Det er over to måneder siden Norge ble stengt og mange måtte forlate jobben. De ble skjøvet ut i den store usikkerheten, fordi korona-situasjonen krevde det. "Den nasjonale dugnaden krevde det". Som Maria Can i Trondheim skrev i avisa Nidaros forrige uke: "Jeg har aldri vært med på en dugnad der jeg må gi fra meg levebrødet mitt og 13 års hardt arbeid". Det handler ikke om "dugnad" lenger. Det handler om at deler av befolkningen er plassert i prekære livssituasjoner, og etterlates der altfor lenge. Det er uverdig.

Annonse

Kommentator Jo Moen Bredeveien skrev nylig i Dagsavisen om mennesker i prekære situasjoner fordi Nav ikke er i stand til å håndtere støtteordningene. "De måtte søke sosialhjelp, som arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen så kjekt har bedt alle som venter på penger om å gjøre". De fikk nei, kanskje fordi de eide en gammel bil eller en familiehytte. Den slags må nemlig selges før en får sosialhjelp i Norge. Det vi minst trenger i en krevende situasjon, er en nonchalant arbeids- og sosialminister.

Nav er altså ikke satt i stand til å håndtere akutt økonomisk krisehjelp. Flere av de økonomiske kriseordningene er ennå ikke tilgjengelige på Nav.no. Det innebærer at det ikke er mulig å søke om hjelp. Nå sier Nav at det kan bli mulig å søke på ordningene i juni. For mange vil det handle om fire måneder uten inntekt.

Høyre har yndet å kreve "effektivisering" og "forenkling" i offentlig sektor. På Erna Solbergs vakt ser det ikke engang ut til å være mulig å finne enkle og effektive løsninger for å få ut den krisehjelpa Stortinget har vedtatt. Har ikke regjeringa prioritert det? I så fall; hvorfor ikke? Eller har regjeringa forsøkt å finne effektive løsninger, men ikke klart det? I så fall; hvorfor ikke?

Uansett må Solberg-regjeringa sørge for at folk får de pengene de har krav på. Det må være mulig å etablere praktiske hurtigordninger som innebærer at folk får penger til livets opphold. Og de må få det nå.