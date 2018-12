Mulighetene utenlands

Norsk landbruk er blitt dramatisk mye mer effektivt på et par generasjoner. Det viser seg i at antallet aktive gårdbrukere har gått ned mens produksjonen har gått opp.

Nå er det overkapasitet både på melk, sau og svin. Underskuddet på storfekjøtt er på vei til å forsvinne i økt produksjon og redusert forbruk. Markedsregulatoren Nortura sier det ikke er plass til flere nye kuplasser.

Venstres næringspolitiker og melkebonde André N. Skjelstad (V) peker på utlandet. Her i avisen tar han til orde for at landbruket bør lære av sjømatnæringen. Oppdrettsfisk for milliarder eksporteres ut av landet årlig. Skjelstad fortjener ros for sin påpekning.

Landbrukets faglag har vært skeptiske til eksport av annet enn små nisjeprodukter, blant annet fordi det kan utfordre den politiske viljen til budsjettoverføringer til jordbruket.

Til det er å si at all matproduksjon i Norge styrker hjemlig matsikkerhet, en hovedbegrunnelse for den norske budsjettstøtten. Norske myndigheter har ikke gjort virkemiddelapparatet for sjømatnæringen avhengig av hvorvidt laksen spises hjemme eller ute. Så lenge eksport kan skje uten eksportsubsidier, tror vi ikke den skader viljen til å støtte norsk matproduksjon.

Geografien, klimaet og kostnadsnivået i Norge betyr at eksport av norsk mat aldri kan skje med pris som konkurransefortrinn. Det viser seg når det gjelder Jarlsberg-osten. Uten eksportstøtte og med tollmurer i utlandet tror ikke Tine at merkevaren vil kunne prises høyt nok i utlandet til at det går ihop.

Norsk mateksport vokste prisjustert fra 3 til 4 milliarder kroner mellom 1995 og 2013. Den beskjedne veksten står i fare når Jarlsberg-eksporten fases ut i 2020.

Økt mateksport må skje innenfor inngåtte handelsavtaler og gjeldende tollregimer. Ellers vil den true det norske tollvernet og budsjettstøtten. Men Norge har tildels store ubrukte tollfrie eksportkvoter.

Norske matprodusenter må konkurrere på kvalitet og trygghet. Det har de alle muligheter til. Verdens beste ost er norsk, ingen bruker mindre antibiotika i produksjonen, og knapt noen har færre dyresykdommer eller mer ambisiøs dyrevelferd enn vi har i Norge.

Det er ikke mulig å vurdere norsk landbruk som "verdens beste" uten samtidig å anerkjenne markedsmulighetene som følger med. Også gode muligheter må videreutvikles, men: Den mest kjøpesterke prosenten av Europas befolkning teller flere forbrukere enn det finnes i hele Norge.

Oppsummert Eksportmulighet 1 Et stadig mer effektivt jordbruk åpner nå for økt eksport av kjøtt og melkeprodukter. Fisk er mat 2 Slik vi eksporterer fisk til et kjøpesterkt marked, må vi kunne eksportere mat. Må ha trua 3 Dersom historiene om norsk landbruks kvaliteter er mer enn festtaler, så er de salgbare.