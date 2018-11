Mislighold koster

Klisjeene om nordmenn og svensker kan nok forklare hvorfor de systemlojale svenskene er flinkere til å betale regningene sine enn opportunistiske nordmenn. Men når dobbelt så mange pengekrav går til inkasso i Norge som i Sverige i forhold til folketallet, trengs det andre forklaringer.

Norsk inkassobransje tjener fett på å sende småkrav til namsmannen for inkasso, lyder kritikken fra professor og inkassobransje-forfatter Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo.

Han peker på at bransjen kan tjene over to tusen kroner på å sende en ubetalt bompengeregning til namsmannen. Salæret i Sverige er 180 kroner.

I 1990 ble det ført 770.000 inkassosaker her i landet. I dag er tallet nær fem millioner. Mats Andenæs mener staten stiller seg bak for mange småkrav. Også inkasso-aktører begynner å se kritisk på sin egen bransje overfor NRK.

Selv om inkassogjelden øker, blir det ikke flere skyldnere med innkassokrav. Det betyr større gjeld per debitor.

Nordmenns forbruksgjeld vokser kraftig. Men det er ikke først og forbrukslånene som går til inkasso. 85 prosent av kravene er under 10.000 kroner. De som har misligholdt én dagligdags regning, misligholder flere.

På denne bakgrunnen er det i utgangspunktet ikke ønskelig å senke kostnadene ved å være illojal debitor. Det må likevel kunne åpnes for å se på lovverket på området.

Finanstilsynet har anbefalt justisdepartementet å revidere inkassoloven. Den fungerer i praksis ikke etter sitt formål om å bekytte skyldnerne mot urimelig inkassopågang.

"Det avdekkes ... ofte regelbrudd som har direkte konsekvens for skyldnerne i inkassosakene, ved at de har blitt avkrevd urettmessige salærer, for høye renter, foreldede krav m.m", heter det i tilsynets anbefaling fra i fjor.

Den teknologiske utviklingen har kuttet kraftig i kostnadene for inkassobransjen. Rutinemessig og automatisert masseutsendelse av små fordringer til namsmannen er i seg selv å be om å få sine vilkår gransket. Mye tyder på at salærene bør justeres ned, slik loven åpner for, men praksis ikke har fulgt opp.

Om krav på 21 kroner som legger på seg med 2000 kroner i inkassosalær og ytterligere 1900 kroner i utleggsforretning til namsmannen, er to ting å si.

For det første at vi bør betale regningene våre på forfall.

For det andre at bransjeaktører har rett i at inkasso er en forretningsidé som blir drevet ut i det ekstreme. Slikt kan man ikke unnlate å granske kritisk.

Oppsummert Nordisk ulikhet 1 Norge er på inkassotoppen i Nord-Europa. Det skyldes ikke bare at vi er dårlige betalere. Enorm fortjeneste 2 Inkassoveksten kan skyldes at det er svært lukrativt å sende småkrav til namsmannen. Moden for revisjon 3 Regninger skal betales på forfall. Det er ikke et argument for inkassobonanza i etterkant.