Minister med sviktende gangsyn

Geir Inge Sivertsen (H) var ordfører i Lenvik kommune i Troms, som fra nyttår opphørte som egen kommune. Men Sivertsen var aldri arbeidsledig, han gikk rett over i ny jobb som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartement 4. november i fjor.

Til tross for dette søkte han, og fikk innvilget, etterlønn som ordfører. Søknaden sendte han 24. november, flere uker etter at han var utnevnt som statssekretær. Som kjent ble han forfremmet til fiskeriminister da Frp gikk ut av regjering.

Etterlønnen ble heller ikke avkortet mot annen inntekt, slik kommuneloven stiller krav om. Sivertsen har dermed mottatt i overkant av 120.000 kroner i etterlønn.

Etter at Dagbladet avslørte forholdet, har Sivertsen sagt at han vil betale tilbake pengene han har mottatt i etterlønn fra den sammenslåtte Senja kommune. Det skulle blott bare mangle.

Annonse

Juridisk sett har Sivertsen neppe gjort noe lovstridig. Det er kommunestyrets ansvar at etterlønn ble gitt i strid med retningslinjene, og at det heller ikke ble stilt krav om avkorting mot Sivertsens nye lønn som statssekretær.

Likevel er det sterkt kritikkverdig at Sivertsen i det hele tatt søkte om etterlønn all den tid han allerede var i ny jobb. Etterlønnsordningen er ment som et sikkerhetsnett for avgåtte folkevalgte, ikke som en avslutningsbonus. Dette burde Sivertsen være kjent med.

Å yte etterlønn til folkevalgte som går rett over i nytt inntektsbærende arbeid er misbruk av en nødvendig ordning. Selv om Sivertsen kan ha sitt på det tørre i juridisk forstand, har han med sin søknad om etterlønn medvirket til misbruket. Han kan ikke unndra seg et moralsk ansvar å ha mottatt dobbel inntekt i en periode, finansiert av offentlige midler. Det vitner om et skrøpelig gangsyn.

Denne saken føyer seg dessverre inn i et mønster av saker der politikere utnytter fleksible og rause ordninger de selv har utformet. Vi har sett stortingspolitikere melke reiserefusjonsordninger med langt lavere dokumentasjonskrav enn for eksempel offentlige ansatte, partier som bevilger seg hinsidige "festbudsjetter" og avgåtte statsråder som utløser karantenelønn gjennom å opprette selskaper som skaper interessekonflikter.

Dette bidrar til å skape politikerforakt. Det utfordrer tilliten til vårt demokratiske system, og er dypt urettferdig overfor de mange hardtarbeidende lokalpolitikerne rundt om i landet som bruker av sin energi og fritid til å gjøre en ofte undervurdert og upopulær innsats for lokalsamfunnene sine.