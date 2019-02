Militær metoo

Metoo er tydelig og åpent oppgjør med ufine ord og gjerninger, trakassering og overgrep. Arbeiderpartiets langtrukne, vonde og nå gjenoppstartede Giske-sak er bare en av flere bekreftelser på at metoo trekker i langdrag.

Forsvarets ferske rappport om mobbing og seksuell trakassering viser at 44 kvinner og menn i Forsvaret er voldtatt siste år. Annenhver dag skjer et voldtektsforsøk. I samme periode er to overgrep anmeldt.

Menige soldater har et faktisk underordnet forhold til sine offiserer, og til den institusjonen der overgrepene skjer. 35 av de 160 som har fortalt om overgrep og trakassering, sier at overordnede forsøkte å misbruke sin stilling. Det sitter trolig lengre inne for en soldat å anmelde et overgrep enn for den øvrige befolkning.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er overrasket og forbannet over tallene. Dessverre mener han seg også relativt makteløs mot overgrepene dersom offeret ikke går ut og varsler klart og tydelig selv.

Han oppfordrer alle utsatte til å politianmelde. Til NRK fortsetter han: "Vi får ikke bukt med denne type utfordringer med mindre det foreligger et klart varsel."

Det er en lite ridderlig holdning, for å bruke militær sjargong. Når bare to anmeldelser foreligger etter 160 voldtekter og -forsøk, forteller det at offerets anmeldelse ingenlunde er et tilstrekkelig våpen mot overgriperne i uniform.

Forsvaret har et holdningsproblem, og et systemproblem. Offiseren som høsten 2011 beordret en 23-årig kvinnelig soldat til å kle av seg shorts og BH og gjennomføre nakenbad og -vask, ble refset for å ha brutt den militære straffeloven. Offiseren anket, og klagenemnda opphevet refsen.

Nemnda anså det ikke bevist at offiseren forsto at en naken, protesterende kvinne følte seg krenket over å måtte vaske seg foran 30 medsoldater, hvorav 27 menn.

Med en slik kjønns- og sosial forståelse bidrar verken offiseren eller nemnda til et moderne forsvar. Klagenemndas utdaterte avgjørelse er med på å sementere det lederen for Militært kvinnelig nettverk kaller "en dominerende maskulin kultur som hemmer mangfoldet i organisasjonen."

Det er å håpe at den ferske rapporten følges tett opp av forsvarsministeren. Forsvaret må verdsette og følge sine riddere. Cowboyer og overgripere fortjener ikke å bære norsk uniform. Det er primært Forsvarets, ikke politiets ansvar å rydde opp.

Oppsummert Lite ridderlig 1 Forsvaret har kartlagt ett overgrep eller -forsøk annenhver dag i fjor. Det er oppsiktsvekkende uholdbart. Feil ansvar 2 Forsvarets problem kan ikke løses verken av offer eller politi. Det er uniformert praksis som må endres. Et bad for mye 3 Forsvaret må slå ned på, ikke unnskylde utdaterte holdninger og uakseptabel oppførsel.