Michelin – og alle de andre matopplevelsene

Mandag ble det avslørt hvilke nye, nordiske restauranter som ble opptatt i det gode selskap. Bergen fikk sin andre restaurant med én stjerne i Michelin-guiden – Lysverket. I Oslo fikk tre nye restauranter hver sin stjerne; Restaurant Hot Shop, Hyde og Schlägergården.

Det er inspirerende påskjønnelser for hardtarbeidende restauratører i en bransje som har vært gjennom to svært utfordrende år med nedstenging, permitteringer og økonomiske problemer.

Michelin-guiden kom ut første gang allerede for hundre år siden i Frankrike, med mål om at folk skulle reise mer – på bildekk fra leverandøren Michelin. Etter hvert tok guiden for seg tips for folk på reise om stoppesteder med matkultur og gode restaurantopplevelser.

I 2022 omtales totalt 48 norske restauranter i den berømte Michelin-guiden over verdens beste spisesteder. 12 av dem har én stjerne, Re-Naa i Stavanger har to stjerner, mens Maaemo i Oslo er den eneste med tre stjerner.

En stjerne vil si at restauranten er verdt et besøk, to betyr at den er verdt å gjøre en omvei for og tre stjerner betyr at restauranten er verdt en reise i seg selv, forklarer Ole Skau Jakobsen i NRK-programmet P2-pulsen. Han er fagansvarlig for institusjoner innenfor mat og drikke i Store Norske Leksikon.

Michelin-stjerner betyr stor pågang av besøkende, fullbooking i lang tid framover og dermed en forutsigbar drift med stabil økonomi. De tilreisende vet at det venter en matopplevelse det er verdt å stå på venteliste for – og bruke sparepengene på.

Imidlertid finnes det omkring 12.000 restauranter i Norge i dag, ifølge Jakobsen. Om de færreste av disse får plass i den franske guiden, kan du likevel spise veldig godt.

– Det mangler en guide som dekker et bredere spekter, sier Jakobsen til NRK. Mange steder jobber de ansatte hardt for å heve kvaliteten på både råvarer og ferdige matretter. Ambisiøse og kreative fagpersoner anstrenger seg for å gjøre gjestene fornøyde. De investerer tid og krefter i god service og en totalopplevelse folk husker når de reiser.

En undersøkelse gjennomført av Norstat viser at bare ti prosent av alle nordmenn i år har planer om å ta mesteparten av sommerferien sin i utlandet. Pilotstreik og kaos på europeiske flyplasser bidrar til at mange nordmenn også i år ferierer i Norge.

Det borger for godt besøkte norske hoteller, restauranter og serveringssteder – en bransje som trenger en opptur etter pandemien.

Mange steder finner kundene råvarer med lokal tilknytning, gjennomtenkte menyer som speiler norske tradisjoner og matkultur gjennom at de utnytter vekstforhold og tilgangen på dyr i området. Sommeren i Norge bør nytes med norsk mat.